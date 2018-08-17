Ertuğrul Özkök'ten iPhone kıranlara: Hazır balyozu almışken Android'e girişin

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD'ye tepki olarak iPhone kıranlara, "Hazır balyozu almışken Android’e girişin" dedi. 4 kişinin çektiği video için Özkök, "Bu görüntüleri acaba sosyal medyada nasıl dolaşıma soktu" diye sorarak "Android işlemci üzerinden. Yani Google’un ürünü üzerinden..." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iPhone karşılık "Öteki tarafta Samsung var, bizim de Venüs'ümüz Vestel'imiz var" açıklaması yapmıştı ancak Erdoğan'ın önerdiği ürünler ABD menşeili Google'ın işletim sistemi Android'i kullanıyor.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası sosyal medyada ABD ürünlerine karşı şiddet görüntüleri yayılmaya başladı.

Özkök bu görüntüleri değerlendirdiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Ah, bu memleketin en zeki, en çevik ve en kahraman evladı...

Balyozu eline alıp gözlerimizi yaşartarak emperyalizmin iPhone’unun tepesine indiren mücahitlerimiz...

Hele hele çömelip arkasına dizilen o üç fedaimizin vakur duruşu...

“Allahu ekber” diyerek cep telefonlarını, üzerinden buldozer geçmiş gibi un ufak eden vatan evlatları...

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Ah bir de o son dakika arka cepteki yedek iPhone çalmayıp façayı bozmasaydı...

Ama boşver, netice hasıl oldu ya... Bütün dünya Türk’ün bu meydan okuyuşunu izledi ya... Gerisi teferruat...

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Teferruat da...

Bir de o telefon kırma ayininden üç dakika sonraki teferruat var, onu da bir konuşsak diyorum...

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Mesela, o dört kafadar, bu görüntüleri acaba sosyal medyada nasıl dolaşıma soktu...

Arka cepteki kırılmayan yedek iPhone’un iOS işlemcisi üzerinden mi?

Öyle yaptıysa çok ayıp olmuş demektir...

iOS da Apple’ın ürünü...

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Yok yok bu kahraman çocukların o kadar cahil olması mümkün mü... Kesin yerli bir telefon veya Samsung üzerinden atmıştır herhalde...

Yani Android işlemci üzerinden...

Yani Google’un ürünü üzerinden...

Ehh Google da bir en iyi dostumuz Maduro’nun Venezuela’sının markası olduğuna göre mesele halledildi demektir...

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A benim zeki, çevik, fedakâr vatan evladım...

O şapşal görüntüleri attığın telefonların hepsinin iOS veya Android işlemciler kullandığını kimse söylemedi mi sana...

Biri Apple, öteki Google, her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri ürünü ve markası...

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Hadi bakayım şimdi al eline bıçağı...

Allahu ekber diyerek kes Android’in de boynunu...

Hatta boynuna bir poşu takıp yüzünü de siyah maskeyle örtersen tam olur yani...

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Bütün dünya bu senin muazzam zekâ oyununu hayranlıkla izler...

Ha bu arada hazır bıçağı eline almışken Microsoft, Excel, Outlook’a falan da giriş yani.

Bütün dünya izlesin bu muazzam zekâ oyununu...

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Nihayet iktidardayız

Vallahi benim Mülkiye dönemimden birçok arkadaşın çocukluk, gençlik hayalleri gerçekleşti.

Memleket bir baştan ötekine antiemperyalist kesildi...

Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi diye hayıflanıyordum...

Hiç olmazsa fikirlerimiz iktidarda...

Ama ben yine açıkta kaldım...

Çünkü o antiemperyalist hezeyan şimdi benden uzak...