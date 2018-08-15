Erdoğan çağrı yapmıştı; ‘boykot'tan satılık iPhone'lar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız” açıklamasının ardından ikinci el alışveriş sitelerinde boykot notuyla ilanlar yer aldı.

Bianet’in aktardığına göre, alışveriş sitelerinde yer alan boykot temalı ilanlar en çok iPhone üzerinden oldu.

Satış notlarında “Reisin boykot kararına uyduğum için satılık”, “Amerika’yı boykot satıyorum”, “Besmeleli kullanılmış boykot niyetine satılık” gibi notlar yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından verilen ilanların yanında, önceki tarihli ilanlar da "boykot" notuyla yayınlandı.

Erdoğan ne demişti?

Dolar'ın TL karşısında değer kazanması ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle açıklama yapan Erdoğan, dün ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını şu ifadelerle anlatmıştı:

"Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.

"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir." (BK)