Doğubank, iPhone siparişlerini askıya aldı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iPhone’ları boykot çağrısı yaptı. Bir dönem elektronik cihazların merkezi olarak görülen ancak teknomarketlerin rekabetine ayak uyduramayan Doğubank’ın 50 milyon dolarlık iPhone siparişini askıya aldığı belirtildi.

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde etkisini gösterdi. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti. Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı. Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

“İthalatçılar, ürünleri depoda bekletiyor"

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda. Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurtdışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor. Elektronik sektörünün kalbinin attığı Perpa'da günlük ticarette ciddi bir yavaşlama göze çarpıyor. Esnafa göre durgunluğun sebebi talep eksikliği değil. Başını elektroniğin çektiği birçok sektör, döviz artışını fırsata çevirmek amacıyla piyasaya mal vermeyi kesti.