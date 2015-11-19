Milli maçta saygı duruşunun ıslıklanmasına dünyadan tepki yağdı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Yunanistan maçında rakip takımın milli marşını ve Paris'te hayatını kaybeden 129 kişi için yapılan saygı duruşunun ıslılanması ve ardından "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sloganları atılmasına dünyadan tepki yağdı. Alman Bild gazetesi "Türkiye-Yunanistan maçında bir skandal yaşandı" derken, L’équipe'in haberinde "Bu saygı duruşu değil. Bazı destekçiler tarafından durmaksızın ıslıklandı" ifadelerine yer verildi.

Paris’teki saldırılarda yaşamlarını yitirenler için Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 1 dakika bile sessiz kalınmamasını sert ifadelerle ayıplayan Avrupa basını, Fransa Milli Marşı’nı toplu halde söyleyen İngilizlerin centilmenliğini ise örnek gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa basınında saygı duruşunun ıslıklanmasıyla ilgili haberler şöyle:

Daily Mail: Türkler, Paris’te hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunu “Allahu Ekber” tezahüratlarıyla yuhaladı.

Guardian: Türkiye’de taraftarlar Fransa’daki terör saldırısında ölen 129 kişi için yapılan saygı duruşunu ıslıklarla bozdu.

AS: Türkiye’de Paris’te ölenlerin anısına bir dakikalık sessizlik bekleniyordu. Ancak yerini ıslıklar ve Allahu Ekber sesleri aldı.

Bild: Türkiye-Yunanistan maçında bir skandal yaşandı. Islıklar saygı duruşunu bozdu.

L’équipe: Bu saygı duruşu değil. Bazı destekçiler tarafından durmaksızın ıslıklandı. Bir grup “Allahu Ekber” diye bağırdı.

Le Matin: Tüm statlar Fransız bayrağı ile donatılırken Türkiye’de yaşananlar hayret verici.



Kardeşlik Wembley’de yaşandı

Türkiye'deki ıslıklı gecenin tam tersi, Londra’da yaşandı.

İstanbul’daki protestoların şaşkınlığını yaşayan Avrupa medyası, İngiltere’deki gösterileri alkışlarla karşıladı.

“Utanç” başlıklarının yerini bu kez “Teşekkürler” manşetleri süsledi, dostluk ve kardeşliğe vurgu yapılıp İngiltere-Fransa dostluğu övüldü.

L’Equipe: İngiltere’nin jestinin kendilerine büyük bir onur yaşattığını ifade eden Fransız gazetesi, bugünkü manşetinde İngilizce olarak “Teşekkürler!” yazdı.

The Times: Teröre karşı birleştiler. İngiliz ve Fransız futbolcuların saha ortada oluşturduğu yüzük tüm dünyayı birleştirdi.

The Sun: Fransızca “Dayanışma” başlığını kullanan gazete Wembley Stadı’nın dışına yazılan “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” ifadelerine yer verdi.

Independent: “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik.” İngiliz ve Fransız futbolcular tribünlerle birleşti tek yürek oldu.

Daily Mirror: Ve kazanan özgürlük! İki ülkenin birleşmesi bir başkaldırıya dönüştü.

Daily Express: İki ülke taraftarları yan yana tek bir mesaj verdi: Futbol kazandı.

Daily Telegraph: Silah Arkadaşları başlığını attı ve “Sessizlik, ulusal marş ve dayanışma Wembley’de yaşandı” ifadelerini kullandı.

M. Deportivo: İspanyol gazetesi korku ve onur başlığını kullanırken, Almanya’da bomba paniğinin yaşandığı sıralarda Wembley’de onur dolu bir gece yaşandığının altını çizen ifadeler kullandı.