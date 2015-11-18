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Spor

Fatih Terim'den ıslık tepkisi: 1 dakika sabredemiyor muyuz? Ne oluyor bize?

Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde, Yunanistan milli marşı ıslıklandı, Paris'te hayatını kaybedenler için gerçekleşen saygı duruşunda "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı

18 Kasım 2015 01:51

Türkiye - Yunanistan özel maçı öncesinde Yunanistan milli marşının ıslıklanmasına ve Paris'teki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için gerekleştirilen saygı duruşunda taraftarların "şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan atmasına Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de tepki gösterdi. Kendinize yapılamasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın' diyerek sözlerine başlayan Terim "Ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz, 1 dakika sabredemiyor muyuz?" dedi. Fatih Terim, Yunanistan Milli Marşı'nın ıslıklanmasına ilişkin olarak da  "İstiklal marşı bu; lütfen... Ne oluyor bize?" ifadelerini kullandı. 

'Kendinize yapılamasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın' diyerek sözlerine başlayan Terim, sözlerinişöyle sürdürdü; "İstiklal marşı bu; lütfen... Ne oluyor bize? Yunanistan milli marşı okunuyor, ıslıklar yükseliyor. Allah'tan elimizi, kolumuzu kaldırıp dindirdik. Bugün aynı zamanda Dünya Komşular günü. Bizde komşumuz Yunanistan ile oynadık. Komşuluk bizde önemlidir."

Fatih Terim, Fransa'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda yaşananlara da değinerek, "Ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz, 2 maç terör nedeniyle iptal edilmiş, 1 dakika sabredemiyor muyuz? Sonra dışarı gidince bunu izah edemiyoruz. Bizim ülkemize niye iki ıslık için kötü gözle baksınlar. İki hazırlık maçı iptal edilmiş. Terör tehdidi çok üzücü ve düşündürücüdür. Olaylara seyirci kalmamalıyız ama böyle değil. Bize hiç yakışmıyor. Barış ve kardeşliğe karşı kullanılacak en önemli enstrüman spordur. Sporun teröre kurban edilmesine de seyirci kalamayız" dedi.

 

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