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Spor

Milli maçta, Paris için yapılan saygı duruşu ıslıklandı, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı

Türkiye - Yunanistan maçında, Yunanistan milli marşını ıslıklayan taraftara Arda Turan müdahale etti

17 Kasım 2015 23:15

Türkiye - Yunanistan özel maçı öncesinde Fransa'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşu bazı taraftarlarca protesto edildi. Saygı duruşu süresince statta ıslıklar duyurulurkeni bir kısım taraftar da "şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı. 

Yunanistan milli marşını tribünlerden bir gurubun ıslıklamasına ise kaptan Arda Turan müdahale etti. Yunanistan milli marşı çalınırken yükselen ıslık sesleri üzerine kaptan Arda Turan tribünlere dönerek, 'susun, ıslıklamayın' şeklinde el işaret yapıp duruma müdahale etti. Tribünlerin ıslığa devam etmesi üzerine Arda ile birlikte Olcay ve Mehmet Topal da taraftarlardan tepkilerini bırakmalarını istedi.

Saygı duruşu ıslıklandı


Fransa'da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için 90 dakika öncesinde yapılan saygı duruşuna da bir kısım taraftar tepki gösterdi.

Türkiye sahaya Fransa'da yaşanan olay üzerine siyah bant ile çıkarken Başakşehir Stadı'nda saygı duruşu sırasında ıslıklar yükseldi. Bir grup taraftar ise ıslıklar esnasında, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde bağırdı.

Ankara'daki terör saldırısı sonrasında oynanan Türkiye-İzlanda maçı öncesinde yapılan saygı duruşu esnasında tribünlerden yükselen yuhalama ve ıslıklar uzun süre tartışılmıştı.

 

Uluslararası medya böyle gördü

 

Olay uluslararası medyada da haber oldu. Vice News, "Türk taraftarlar Yunanistan-Türkiye maçında Paris için saygı duruşunu bozdu" diye yazdı. Bu taraftarların "küçük ama sesi çok çıkan bir grup" olduğu haberde belirtildi.

Haberde ayrıca Türkiye-İzlanda maçında Ankara katliamının kurbanları için yapılan saygı duruşunda da bir grup taraftarın ıslıkladığı hatırlatıldı.

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