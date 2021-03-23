Millî Gazete: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi memnuniyet verici, şimdi sıra 6284'te

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin çekilme kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi için "Aile düşmanı sözleşme çöpe atıldı!" başlığı atan Millî Gazete, STK'lara dayandırdığı haberde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a atıf yapılarak "Şimdi sıra 6284'te" denildi.

Millî Gazete, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Dünya Çocuk Hakları Derneği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Dr. Uğur Balin ve Araştırmacı-Yazar Sema Maraşlı'nın İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına yer verdiği haberde, "İstanbul Sözleşmesi, uzun yıllardır ısrarla sürdürülen kamuoyu baskısı üzerine geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi. Yürürlükte kaldığı 10 yıl boyunca toplumda devasa yaralar açan, binlerce aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi toplumun geniş kesimleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı" ifadeleri kullanıldı.