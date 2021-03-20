Millî Gazete'den "İstanbul Sözleşmesi" haberi: Aile düşmanı sözleşme çöpe atıldı!

Millî Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını, "Aile düşmanı sözleşme çöpe atıldı!" haberiyle değerlendirdi. Millî Gazete'nin haberinde, "Hayatın her alanında ümmetin sesi olan Milli Gazete yine haklı çıktı. Gazetemizin gündemde tuttuğu, aile düşmanı İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı." ifadelerine yer verdi.

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ve tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan sözleşmeden çekildi.

"Millî Gazete yine tarihi bir başarıya imza attı"

Millî Gazete, "Milli Gazete bir kez daha haklı çıktı! Hak geldi batıl zail oldu" başlığıyla yayınladığı haberde, "aile düşmanı" olarak tanımladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yönelik olarak, "Hak geldi, batıl zail oldu" Ayet-i Kerimesi ile yola çıkan ve 47 yıldır Hakk'ı yazmayı şiar edinen Milli Gazete, yine tarihi bir başarıya imza attı. İslam, aile ahlakına ve kültürümüze tamamen zıt olan adeta aile yapımıza konulmuş bir bomba olan İstanbul Sözleşmesinin ülkemizde neden olduğu sorunları sürekli gündemde tutan Milli Gazetemiz yine haklı çıktı.

Ümmetin gazetesi Milli Gazete, 11 Mayıs 2020 günkü sayısının tamamını maneviyat ve aile düşmanı İstanbul Sözleşmesine ayırarak ses getiren bir çalışmaya imza atmış ve "Aileyi koruyamazsanız, milleti de vatanı da koruyamazsınız" manşeti ile okurlarıyla buluşmuştu.

Milli Gazete'nin sürekli gündemde tuttuğu aile düşmanı İstanbul Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde yürürlükten kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

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