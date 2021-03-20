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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı: Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır

20 Mart 2021 10:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin "Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan 'eril akıl' değil kadınlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla ayrılmasına yönelik olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır" dedi.

TIKLAYIN - Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

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