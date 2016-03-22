Milli atletlerden doping savunması!

Milli atletler Gamze Bulut, Demet Dinç ve Songül Konak, doping soruşturması kapsamındaki ilk savunmalarını, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğine (IAAF) sundu.

NTV Spor’un haberine göre, biyolojik pasaport verilerindeki anormal değerler nedeniyle savunmaları istenen 3 milli atlet, IAAF'a gönderdikleri ilk dosyada, anormal değerlerin neden kaynaklandığına ilişkin durumlarını anlattı.

Kadınlar 1500 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı ismi Gamze Bulut ile orta mesafe koşucusu Demet Dinç, anormalliklerin neden kaynaklanmış olabileceği yönündeki gerekçelerini yazdı. 1500 metrede Türkiye rekortmeni Songül Konak'ın ise savunmasını, itiraf şeklinde hazırladı.

İtiraflarda cezada indirime gidebilen IAAF, sporcuların savunmalarını yeterli bulmadığı takdirde dosyaları, gereğinin yapılması için Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu'na gönderebiliyor. Öte yandan haklarında soruşturma başlatılan 3 sporcunun savunmaları için verilen süre bugün doldu.