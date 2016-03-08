Sharapova'nın doping kullandığını itiraf etmesinin ardından Nike sporcuyla ilişkisini durdurdu

Maria Sharapova'nın doping itirafının ardından dünyanın en büyük spor malzemeleri üreticisi Nike ünlü sporcuyla ilişkisini durdurma kararı aldı.

BusinessHT'nin haberine göre, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Rus tenisçi Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yapılan doping testinin pozitif çıktığını açıkladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) da kadınlar dünya sıralamasının 7. sırasındaki Sharapova'ya, geçici men cezası verildiğini açıkladı.

Nike Sözcüsü Kejuan Wilkins, "Maria Sharapova'yla ilgili haberlere üzüldük ve şaşırdık. Soruşturma süresince Maria'yla ilişkimizi durduma kararı aldık. Durumu izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Sharapova, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde basının karşısına çıktı. Rus sporcu, kişisel internet sitesinden canlı yayınlanan toplantıda, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta alınan doping numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını belirtti.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, "Doping testim pozitif çıktı ve tüm sorumluluğu alıyorum. 'Mildronat' denen bu ilacı, doktorumun gözetiminde 10 yıldır kullanıyorum. Birkaç gün önce Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) bir mektup aldım ve bu maddenin diğer adının da 'meldonyum' olduğunu öğrendim. Fakat 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Rus tenisçi ayrıca "Yasaklı maddeler listesinde yapılan güncellemelerle ilgili 22 Aralık'ta Dünya Dopingle Mücadele Ajansından bir e-posta geldiği ve oradaki linke girmediği" itirafında da bulundu.

19 Nisan'da 29 yaşına girecek Sharapova, son olarak şunları söyledi:

"Çok büyük bir hata yaptım. Dört yaşımdan beri oynadığım tenise ve beni sevenlere düş kırıklığı yaşattım. Bunun sonuçları olacağının farkındayım ama kariyerimin bu şekilde bitmesini istemiyorum. Umarım yeniden tenise dönme fırsatı verilir."

Sharapova'dan birkaç saat önce de Rus buz patenci Ekaterina Bobrova da doping testi sonuçlarında yasaklı meldonyum maddesinin bulunduğunu açıklamıştı.

2016'nın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın çeyrek finalinde Serena Williams'a elenen Sharapova, 2015'in eylül ayında sol kolundan sakatlanmış ve bir ay kortlardan uzak kalmıştı. Rus tenisçi, aynı sakatlık yüzünden bu sezonun başındaki Brisbane Turnuvası'nın yanı sıra şubat ayındaki Katar Açık'ı da kaçırmıştı.

Men cezası...

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), farkında olmadan doping maddesi kullandığını itiraf eden kadınlar dünya sıralamasının 7. sırasındaki Maria Sharapova'ya, geçici men cezası verildiğini açıkladı.

ITF'den yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Sharapova'nın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandı.

Teniste Dopingle Mücadele Programı (TAPD) doğrultusunda, 2 Mart'ta doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan Sharapova'nın, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar 12 Mart'tan itibaren tenis turnuvalarına katılması yasaklandı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki sporcu, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti.