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Spor

Milli atletlerden 2 altın, 3 gümüş madalya

Erkekler 400 metre engelli de Yasmani Copello Escobar, erkekler 10 bin metrede de Polat Arıkan Kemboi altın madalya kazandı

08 Temmuz 2016 23:57

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde, milli atletler 2 altın, 3 gümüş madalyayı kazandı. Erkekler 400 metre engelli finalinde milli atlet Yasmani Copello Escobar altın madalya kazandı. Erkekler 10 bin metrede Polat Arıkan Kemboi altın, Ali Kaya gümüş madalya kazandı. 200 metre erkekler finalinde ise Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı. Son olarak erkekler 3000 metre engellide Aras Kaya, gümüş madalya kazandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devam eden organizasyonun üçüncü gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı. 

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, finalde elde ettiği 48.98'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. 

Yarışta İspanyol Sergio Fernandez 49.06'lık derecesiyle ikinci, İsviçreli Kariem Hussein ise 49.10'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

 

Ramil Guliyev'den gümüş madalya


Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev, erkekler 200 metre finalinde gümüş madalya kazandı.

Yarışta 20.37'lik derecesiyle birinci olan Hollandalı atlet Churandy Martina'nın kulvar ihlali nedeniyle diskalifiye edilmesiyle yarışı 20.51'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan milli sporcu Ramil Guliyev, ikinci sıraya yükseldi ve gümüş madalya elde etti.

 

10 bin metrede duble

 

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde milli sporculardan Polat Kemboi Arıkan altın, Ali Kaya ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Polat Kemboi Arıkan 28.18.52'lik derecesiyle altın, Ali Kaya ise 28.21.42'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı. Bu kategoride İspanyol Antonia Abadia ise 28.26.07 ile üçüncü sırada yer aldı.

 

Aras Kaya da gümüş madalya kazandı

 

Erkekler 3000 metre engelli finalinde milli atlet Aras Kaya 2. sırayı aldı ve gümüş madalyaya ulaştı.

 

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