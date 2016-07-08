Jak Ali Harvey 100 metrede gümüş madalya kazandı

Bu yıl Türkiye rekorunu 10 saniyenin altına indiren Türk atlet Jak Ali Harvey, Avrupa Şampiyonası'nda 100 metrede gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Amsterdam'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre mücadelesinde iki milli atlet finalde yarışırken, Jak Ali Harvey adını gümüş madalyaya yazdırdı.



Olimpiyat Stadı'ndaki zorlu yarışta altın madalyayı 32 yaşındaki Hollandalı Churandy Martina kazandı. Martina ve Jak Ali Harvey, 10.07'lik derece elde ederken, üçüncülük Avrupa rekortmeni Jimmy Vicaut'ya gitti.



27 yaşındaki Harvey, böylece erkekler sprintte Türkiye'ye ilk Avrupa madalyası getiren isim olarak kayıtlara geçti.



Finalde yer alan diğer Türk atlet Ramil Guliyev, Britanyalı Richard Kilty'nin diskalifiyesi yüzünden yan kulvarı boş olarak koştu. Guliyev, finişe 10.23 ile gelirken altıncı sırayı elde etti.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin aldığı madalya sayısı, ikinci gün sonunda üçe yükseldi.



100 metrede yarı finalde yarışan Emre Zafer Barnes ise serisinde 10.31 ile dördüncü sırayı alınca finale kalamadı.