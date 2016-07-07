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Spor

İngiliz muhabirden Türkiye'ye 'devşirme' göndermesi

Muhabir Ben Bloom, Türkiye'nin altın madalya satın aldığını ileri sürdü

07 Temmuz 2016 19:42

İngiliz Daily Mail muhabiri Ben Bloom, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan 48 atletin 16'sının devşirme olmasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi. 

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devam eden, Avrupa Atletizm Şampiyonası'na rekor sayıda 48 atletle katılan Türkiye, ilk madalyasını kadınlar 10 bin metrede birinci olan Yasemin Can'la kazandı.

Yasemin Can'ın şampiyon olmasının ardından İngiliz bir gazeteci Ben Bloom'un Türk Milli Takımı hakkında attığı tweet büyük yankı yarattı.

Ay yıldızlı forma altında yarışan devşirme atletlere dikkat çeken Bloom, İngilizce yazdığı tweette şunları söyledi:

"Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosu: 7 Kenyalı, 2 Jamaikalı, 1 Etiyopyalı, 1 Kübalı, 1 Güney Afrikalı, 1 Azerbaycanlı (+ biraz Türk. Bu nasıl bir saçmalıktır? Sporcuların ülkelere geçişleri hakkında bir şeyler yapılmalı. Bir çoğu Türkiye'ye belki nadiren ayak basmıştır. Altın madalya satın alabilirsiniz gibi görünüyor."

 

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