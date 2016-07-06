Kadınlar 10 bin metrede altın madalya Yasemin Can'ın

Kenya asıllı 20 yaşındaki milli atlet Yasemin Can, başından itibaren önde koştuğu yarışı 31.12.86'lık derecesiyle birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, elde ettiği bu dereceyle kendisine ait 23 yaş altı Avrupa rekorunu da 18 saniye geliştirdi.

Yarışta Portekizli Deluce Felix 31.19.03 ile ikinci, Norveçli Bjerkeli Karoline Grovdal ise 31.23.45 ile üçüncü sırada yer aldı.

Milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 100 metre elemelerini birinci sırada tamamladı ve yarın yapılacak final yarışına kalma başarısı gösterdi. Guliyev, 100 metreyi 10.21'lik dereceyle koştu.

İlk günde piste çıkan milli sporculardan Batuhan Altıntaş, erkekler 400 metre seçme yarışında 47.23'lük derecesiyle 15'inci oldu. Bu sonuçla bireysel yarışta elenen Altıntaş, 4x400 takımında yer alacak.

Organizasyonun öğleden önceki bölümünde düzenlenen çekiç atma elemelerine katılan milli sporculardan Tuğçe Şahutoğlu ve Kıvılcım Kaya Salman ise finale kalamadı.

Kıvılcım Kaya Salman, elemeleri 65.97'lik derecesiyle 17'nci, Tuğçe Şahutoğlu ise 62.37'lik derecesiyle 28'inci sırada bitirdi.