Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun sırasına Anayasa kitapçığı, gözlük ve kalem konuldu

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü. Güven, Farisoğulları ve Berberoğlu gece saatlerinde tutuklanmış; Enis Berberoğlu, 5 Haziran akşamı Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek ev iznine gönderilmişti.

TIKLAYIN | CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!

TIKLAYIN | Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı!