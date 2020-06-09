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Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun sırasına Anayasa kitapçığı, gözlük ve kalem konuldu

09 Haziran 2020 15:08

CHP grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun sırası boş bırakılarak Anayasa kitapçığı, gözlük ve kalem konuldu. 

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