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Mehmet Cengiz'den Cumhuriyet'e tehdit: O kuleleri sokacağım size

Mehmet Cengiz, ismi geçtiği 'Panama'cı Türkler haberini duyuran Cumhuriyet gazetesini arayarak, tehditler ve küfürler savurdu

24 Haziran 2016 19:32

Cumhuriyet Gazetesi'nin 24 Haziran 2016 tarihli manşetinde yer alan 'Panama'cı Türkler haberinde ismi geçen, dah önce 17-25 Aralık tapelerinde "Milletin a.... koyacağız" diyen işadamı Mehmet Cengiz'in gazetenin İstanbul bürosunu aradığı ve "Adamı katil etmeyin" tehdidi savurduktan sonra, "Sizinle savaşacağım. O kuleleri sokacağım size" dediği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, yolsuzluk ve rüşvet operasyounun ikinci dalgası olan 25 Aralık'ta gözaltına alınan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in Cumhuriyet gazetesinin İstanbul bürosunu telefonla arayarak, "Adamı katil etmeyin" ölüm tehdidi savurduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet Gazetesi 24 Hatiran 2016 tarihli sayısında "off-shore" dosyasını açacağını manşetinden duyurdu. Panama skandalını ortaya çıkaran gazeteci konsorsiyumunun, Cumhuriyet'le paylaştığı belgelerin ilk bölümü yakında Cumhuriyet'te yayımlanacak.

Belgelerde adı geçen isimler arasında AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz, Rixos'un patronu Fettah Tamince, Bilal Erdoğan'ın eski ortağı Cihan Kamer, Remzi Gür, Ahmet Hamdi Topbaş ve Hayyam Garipoğlu bulunuyor.

"O kuleleri sokacağım size"

 

Saat 14.15 sıralarında, Cumhuriyet'in İstanbul'daki merkez binasını arayan telefondaki ses, Mehmet Cengiz'in sekreteri olduğunu belirterek, Mehmet Cengiz'in bizzat görüşmek istediğini belirterek telefonu Mehmet Cengiz'e bağladı.

 

"Adamı katil etmeyin"

 

Cumhuriyet gazetesinin Mehmet Cengiz olduğunu sandığı kişi, "Manşete koymuşsunuz fotoğrafımı sizde utanma yok mu?" diyerek sözlerine başlayan Cengiz, "Sizinle savaşacağım. O kuleleri sokacağım size" ifadelerini kullanıp, "P.....k herifler. Adamı katil etmeyin" sözleriyle tehditler savurdu.

"Adamı katil etmeyin" diyerek ölüm tehdidi savuran Cengiz, hakaretlerinden sonra telefonu kapattı.

 

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