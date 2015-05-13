'Milletin a... koyacağız' diyen Mehmet Cengiz'in vergi borçları silinmiş!

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürecinde ortaya çıkan ses kayıtlarında "Bu milletin a... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'in 420 milyon vergi borcunun silindiği ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Yağmur'un kişisel blogunda yayımladığı habere göre, AKP iktidarı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen şirketlere ait tam 3 milyar 31 milyon 485 bin liralık vergi borcunu 2010 yılında sildi.

Fatih Yağmur'un haberinde yer alan belgelere göre, vergi borçlarından;

Akfen Gayrimenkul Y.O A.Ş.'nin yüzde 98,

Albayrak Gayrimenkul Y.O. A.Ş.'nin (Yeni Şafak Gazetesi) yüzde 97,8,

Cengiz İnşaat San.Tic. A.Ş'nin yüzde 100,

Elektromed Elektronik Sanayi ve Saglık Hizmetleri A.Ş.'nin yüzde 95,4

Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nin yüzde 90,9 borcunun silindiği ifade ediliyor.

Tutanakları görmek için tıklayınız:

Belgeler