Mehmet Cengiz’den Akkuyu Nükleer açıklaması: Ruslarla görüşüyoruz, işin içindeyiz

Adı Akkuyu Nükleer Santrali'nde Ruslarla ortaklık için geçen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, “Rusların teklifi herkese açık, herkesle görüşüyorlar. Biz de alıcı teklif daha sunmadık ama işin içerisindeyiz. Rusların bize teklif etmelerinin sebebi de kara kaşımız gözümüz değil, işi biliyoruz diye bize geliyorlar” dedi.

Hürriyet'ten Merve Erdil'in haberine göre, Akkuyu Nükleer Santrali’nde yüzde 100 hissesi olan Ruslar, hükümetler arası anlaşmaya göre yüzde 49’a kadar hisse satışı yapabilecekler. Rusya’da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle Rus tarafı görüşmeleri hızlandırma kararı aldı. Bu görüşmelerden birisinin de Cengiz İnşaat ile yapıldığı kamuoyunun gündemine gelmişti.

Rusların Fransız ve Çinli firmalarla görüştüklerini bildiğini dile getiren Mehmet Cengiz, kendi planları ile ilgili olarak, “İlgiliyiz ama başka işlerimiz de var. Bizim önceliğimiz 3. havalimanı. Daha onu bitirmeliyiz” dedi. “Sadece bizimle değil herkesle görüşüyorlar. Görüşmeler yerli yabancı herkesle sürüyor” diyen Cengiz, Akkuyu’nun liman inşaatını yaptıklarını da hatırlatarak, “Paraya ihtiyaçları var, para arıyorlar. 800 milyon dolar yatırım yapmışlar, saha işlemleri için harcamışlar. 3 milyar dolar da sermaye konulmuş” dedi. Rus tarafının Türkiye’den çıkmak istemediğini dile getiren Cengiz, sadece ortak aradıklarını söyledi.

"Emekli olmayı planlıyorum "

“Havaalanı projesi bitsin emekli olmayı planlıyorum” diyen Cengiz, daha sonra şaka yaptığını söyleyerek, “Şaka yapıyorum, ben çalışmadan yaşayamam. Motive oluyorum çalışarak. Böyle bir çalışma aşkı yok” dedi. Artvin Cerratepe’de tepkilere neden olan madenle ilgili ise Cengiz, “Cerattepe hakkında yazılanların hangisi doğru? Havalimanını da benzer şekilde eleştirdiler. ‘Ormanları kestiler’ dediler. Şimdi görüyorlar ki kesilmedi. Ülkeye ne kadar katkısı olan bir proje olduğunu gördüler. Bu ülkeye yapılan bu kadar önemli bir yatırım yok. Havalimanı yönetiminde tartışmalar olmuyor. Herkesin ayrı görüşü var, sürekli müzakere ediyoruz ama sonunda orta yolu buluyoruz. Yönetmeyi bilmek lazım. Sistemi kurduk çok güzel devam ediyor. 10 milyar Euro para harcıyorsun. Bunu iyi yönetmek lazım” şeklinde konuştu.

17 Aralık'ta internete sızdırılan

ses kaydındaki sözleri tepkiye yol açmıştı

Mehmet Cengiz, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sırasında internete sızdırılan bir ses kaydındaki "Bu milletin a... koyacağız" sözleriyle gündeme gelmiş ve "O cümlelere baktığımızda elbette çok da hoşuma giden şeyler değil" diyerek kaydın doğru olduğunu kabul etmişti.