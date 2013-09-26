Miley Cyrus: Seksi olmak isteseydim çok daha iyi dans ederdim

MTV Müzik Ödülleri’nde yaptığı seksi dans ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Miley Cyrus, “Seksi olmaya çalışsaydım, olurdum. Şu ankinden çok daha iyi dans ederdim mesela” dedi.

Rolling Stone dergisine üstsüz pozlar veren Miley Cyrus, artık dili dışarıda gezmeyeceğini söyledi.

Disney Channel'da çocuk yaşta başlayan müzik kariyerinde kısa zamanda büyük değişim geçiren 20 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, kıyafetleri, açıklamaları ve dansları ile herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

İngiliz basınından The Daily Mail'in sitesinde yer alan habere göre; bir süre önce gerçekleşen MTV Müzik Ödülleri gecesindeki performansı müstehcen bulunması nedeniyle birçok olumsuz eleştiri alan Miley Cyrus, Rolling Stone dergisine iddialı pozlar verdi.

Artık uslu küçük bir kız değil, seksi ve vahşi bir kadın olduğunu gözler önüne seren Cyrus, tamamen çıplak bir şekilde havuza ve duşa giriyor.

49 kilo olduğumun farkındayım

Fotoğraflarda göğüslerini elleriyle kapatan Miley Cyrus, dergiye verdiği röportajda "Seksi olmaya çalışsaydım, olurdum. Şu ankinden çok daha iyi dans ederdim mesela" şeklinde konuştu.

Sahne şovlarında yaptığı danslarla ilgili de konuşan Miley "İnsanlar benimle ilgili şunu düşünüyor; 'Miley zenci gibi poposunu sallıyor ama aslında dünyanın en düz poposuna sahip' Evet, doğru, haklılar. 49 kiloyum, farkındayım" dedi.

Miley dili dışarda gezmesiyle ilgili "Şimdi insanlar sürekli benden dilim dışarıda gezmemi bekliyor. Sanırım bundan sonra bunu asla yapmayacağım" dedi.

Miley Cyrus’un olay yaratan videosu: