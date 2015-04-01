Milat gazetesi savcının o fotoğrafını kullandığı için özür diledi

Çağlayan Adliyesi’ndeki rehine krizinde hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın başına silah dayalı görüntüyü kullanan gazetelere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan sert tepkiler gelirken, Milat o fotoğrafı yayımladığı için özür diledi.

Milat’ın özür mesajında "aynı hatayı bir daha tekrarlamayacağımıza söz veriyoruz" denildi. Söz konusu gazetelerin muhabirleri savcının cenazesine de alınmamıştı.

Milat gazetesinin web sitesinden yayınladığı özür mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Milat gazetesi olarak tüm milletimizden özür diliyoruz. Dün, Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan elim ve vahşi olayı, sayfalarımıza aktarırken gazetecilik refleksinin verdiği heyecanla, merhum savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın görüntüsünü teröristlerle beraber yayınlamak gibi tarihî bir hata yaptığımızı kabul ediyor, başta savcımızın eşinden, çocuklarından, ailesinden olmak üzere okurlarımız ve tüm Türkiye halkından özür diliyoruz. Yaptığımız hatanın farkında olduğumuzu biliyor ve "beşer" olduğumuzun altını çizerek, aynı hatayı bir daha tekrarlamayacağımıza söz veriyoruz. Saygılarımızla"