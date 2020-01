Midilli'deki göçmenlere dağıtılan bildiriden: İsveç'e gelmeyin; her gün bombalar patlıyor, tecavüz var, iş yok!

Ortadoğu’dan Avrupa’ya göçün en yoğun olarak yaşandığı noktalardan biri olan Yunanistan’ın Midilli adasındaki göçmenlere dağıtılan ve İsveç’in göçmen politikalarıyla ilgili gerçek olmayan bilgiler içeren el ilanlarının, İsveçli Demokratlar adındaki göçmen karşıtı sağcı parti tarafından dağıtıldığı duyuruldu. Parti sözcüsü Joakim Wallerstein, Midilli’deki dağıtımı yapan ekibin üyeleri olduğunu doğrularken, Avrupa kıyılarındaki 20 ayrı noktaya da benzer ekipler gönderildiğini açıkladı.

Leaflet given out in #Lesbos by anti immigrant #Sweden Democrats. Says immigration has made country unsafe #Syria pic.twitter.com/37H5CMauhy