Çipras, Midilli'de mültecileri karşıladı: Hava iyi ki güzeldi, yoksa botta duramazlardı!

Mülteci krizini yerinde görmek için geldiği Midilli’de kıyıya yanaşan bir bottan atlayarak kıyıya çıkmaya çalışanları izleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Hava iyi ki güzeldi, yoksa botta duramazlardı!” yorumunu yaptı.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki tel örgüleri kaldırmanın mülteci krizini çözmeyeceğini belirten Çipras, “Meriç’te de mayınlar var. İnsanların denizde ya da mayın tarlalarında hayatlarını kaybedeceklerini mi tartışacağız? Çözüm insanların ölmemesi” dedi. Çipras, mülteci krizinin çözüme ulaşması için Türkiye ile işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Hava iyi ki güzeldi..."

Hürriyet'in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Midilli Adası’nda 45 sığınmacının sahile çıkmak için verdikleri yaşam mücadalesini canlı izledi. Çipras ile Schultz, Moria bölgesindeki geçici mülteci karşılama kampına giderken, sahilden 15 metre mesafede, 45 sığınmacının plastik bottan denize atlayarak yüzmeye çalıştıklarını gördü. Kortej yolda durdu ve sığınmacıların kurtarılmasını izledi. Çipras, “Hava iyi ki güzeldi. Eğer kötü olsaydı bu insanlar belki de bu plastik botun üzerinde tutunamayacaklardı” dedi.

Sorunun sadece Türkiye ile işbirliği halinde çözümlenebileceğini belirten Çipras, insan kaçakçıları ile mücadele gerektiğini söyleyerek “Birileri para kazanmak uğruna, insanları ölüme sürüklüyor” dedi.

Meriç’te Türk-Yunan hududu yakınındaki 12 kilometrelik tel örgünün sökülmeyeceğini de söyleyen Çipras, “Meriç’te de mayınlar var. İnsanların denizde ya da mayın tarlalarında hayatlarını kaybedeceklerini mi tartışacağız? Çözüm insanların ölmemesi” dedi.