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Dünya

İnsanlık ayıbı büyüyor: Mezarlıklarda yer kalmadı, mültecilerin cenazeleri soğutucularda bekletiliyor

Yetkililer, Sisam ve Midilli'deki mültecileri defnedecek mezarlık kalmadığını duyurdu

Fotoğraf: Fahrinisa Oswald

03 Kasım 2015 22:44

Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan mültecilerin ilk duraklarından olan Midilli ve Sisam adalarının mezarlıklarında yer kalmadığı, deniz yolculuğu esnasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin soğutucularda bekletildiği açıklandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yunanistan'ın Midilli Adası Belediye Başkanı tekne kazalarında hayatını kaybeden mültecileri defnedecek yer kalmadığını söyledi. Midilli gibi Sisam Adası'nda da hastane morgunda yer kalmadığı için mülteci cenazelerinin konteyner soğutucularda tutuldukları bildirildi.

Midilli Metropoliti İakovos, Mega kanalına yaptığı açıklamada, mültecilerin gömüldüğü mezarlıkta yer kalmadığını, defin için bekletilen cenaze sayısının 25'ten fazla olduğunu vurguladı. Morgun dolu olması sebebiyle cenazelerin soğutucu konteynerlerde bekletildiğini belirten Metropolit, belediye ve hastane yönetimi ile işbirliği yaparak çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Midilli mezarlığının bitişiğindeki hastaneye ait olan 15 dönümlük araziden 2 dönümünün bu amaca yönelik tahsis edilmesinin planladığını kaydeden İakovos, ancak hukuki yoldan çözümün için en az 2-3 yıla ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.

Her gün onlarca botla yüzlerce kişinin ulaşmaya çalıştığı Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos da mültecileri defnedecek mezar bulmadıklarından yakındı.

Sisam Adası'nda da mültecilerin gömülecek yer sorunu bulunuyor. Yerel sitelerin haberlerine göre son günlerde hayatını kaybeden 30 mülteci, mezarlıkta yer kalmadığı için bekletiliyor. Yerel yetkililerin çözüm için çalışma yürüttükleri bildirildi.

 

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