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Ekonomi

Microsoft’tan ABD hükümetine gizlilik davası

Şirket, hükümetin özel verilere izinsiz girişine olanak veren yasanın temel hakları ihlal ettiğini savunuyor

15 Nisan 2016 15:05

Microsoft şirketi, kullanıcıların özel hesaplarına ve internet alanlarına izinsiz girişe olanak veren yasaya karşı Amerikan hükümetine dava açtı.

Şirket, hükümetin özel verilere izinsiz erişmesinin, Amerikan anayasasında güvence altına alınan temel hakların ihlali olduğunu savunuyor.

ABD anayasası, özel mülkleri hakkında arama ya da el koyma kararı olan vatandaşların bunu bilme hakkı olduğunu kaydediyor.

Microsoft'un başvurusunda "İnsanlar özel bilgilerini dosya dolaplarına değil internet üzerindeki depolara koyduklarında bu haklarından vazgeçmiş olmazlar" deniyor.

 

"Dolapta saklamak, internette saklamak"

 

Özellikle de Internet Cloud yoluyla özel bilgilerin saklanmasına ilişkin bu itirazda Microsoft, "hükümetin, fiziksel depolamadan dijital depolamaya geçişi, gizli soruşturmalar yürütme konusundaki yetkilerini genişletmek amacıyla kötüye kullandığını" savundu.

Microsoft, yetkililerin geçen 18 ayda özel hesaplara erişim için 5 bin 624 başvuru yaptıklarını ve bunların hemen yarısında, başvurunun gizli tutulması için mahkeme kararıyla geldiklerini söylüyor.

Bu, Amerikan hükümetinin dev teknoloji şirketleriyle karşı karşıya geldiği anlaşmazlıkların sonuncusu oldu.

Microsoft'un rakibi Apple da ABD Kongresini "özel hayatın gizliliği ile ulusal güvenlik arasındaki dengenin" yarattığı sorunlara çözüm bulmakta öncülük etmeye davet etmişti.

 

"İstisna iken genel kural oldu"

 

Microsoft'un açtığı davanın odağında 30 yıl önce kabul edilen Elektronik İletişimin Gizliliği Yasası var.

Şirket bu yasanın artık eskidiğini ve kötüye kullanıldığını savunuyor.

Şirketin genel müdürü ve baş hukukçusu Brad Smith bloguna koyduğu yazıda, Amerikan hükümetine dava açma kararını kolay almadıklarını anlatıyor.

Smith, "Biz, az sayıda istisna dışında, kullanıcı bireyler ve şirketlerin, hükümetin yazışmalarına ve dosyalarına erişimi olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Fakat Amerikan hükümeti bu tür erişim taleplerinin gizli tutulmasını istisna olması gerekirken genel kural haline getirmeye başladı. Bunun çok ileri gittiğini düşünüyor ve mahkemeden durumu değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

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