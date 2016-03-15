FBI, Apple'dan sonra WhatsApp’ın peşine düştü

Apple ile ABD arasında sürmekte olan şifreli iletişim protokollerine yönelik anlaşmazlık şimdi de WhatsApp’a da sıçradı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2014 yılı sonlarında mesajları şifreleme imkanı tanıyarak, mesajları gizleyebilmenin yolunu açmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdi ise, ABD yargısının bu konuda bir esneklik istediği belirtiliyor. Bir milyar kullanıcı tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulamasının aldığı bu talep, yeni güvenlik tartışmaları yaratacak gibi görünüyor.

ABD yargısının talebini alan ve bilgi paylaşımı yapmayı reddeden Whatsapp, bu olaya herhangi bir teröristin karışmadığını ve böyle bir isteğin Apple davasındakine göre çok daha gereksiz olduğunu da belirtmiş. Ancak tabii ki Whatsapp'ın bu açıklamalarını kimse umursamamış.

Bu gibi konularda gönüllü araştırma yapan Electronic Frontier Foundation'ın raporuna göre mahkemeler, son zamanlarda artan bilgi paylaşımı durumlarını değerlendirecek ve bu paylaşımların Apple ve Whatsapp'a nasıl sorunlar yaşatabileceğini araştıracak. Bu araştırmalar sonucunda Apple'ın ve Whatsapp'ın bilgi paylaşması zorunlu kılınırsa bu olayların uzayacağı düşünülebilir.