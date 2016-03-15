T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

FBI, Apple'dan sonra WhatsApp’ın peşine düştü

Whatsapp 2014 yılı sonlarında mesajlara şifreleme imkanı tanımıştı

15 Mart 2016 13:05

Apple ile ABD arasında sürmekte olan şifreli iletişim protokollerine yönelik anlaşmazlık şimdi de WhatsApp’a da sıçradı. 

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2014 yılı sonlarında mesajları şifreleme imkanı tanıyarak, mesajları gizleyebilmenin yolunu açmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdi ise, ABD yargısının bu konuda bir esneklik istediği belirtiliyor. Bir milyar kullanıcı tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulamasının aldığı bu talep, yeni güvenlik tartışmaları yaratacak gibi görünüyor.

ABD yargısının talebini alan ve bilgi paylaşımı yapmayı reddeden Whatsapp, bu olaya herhangi bir teröristin karışmadığını ve böyle bir isteğin Apple davasındakine göre çok daha gereksiz olduğunu da belirtmiş. Ancak tabii ki Whatsapp'ın bu açıklamalarını kimse umursamamış.

Bu gibi konularda gönüllü araştırma yapan Electronic Frontier Foundation'ın raporuna göre mahkemeler, son zamanlarda artan bilgi paylaşımı durumlarını değerlendirecek ve bu paylaşımların Apple ve Whatsapp'a nasıl sorunlar yaşatabileceğini araştıracak. Bu araştırmalar sonucunda Apple'ın ve Whatsapp'ın bilgi paylaşması zorunlu kılınırsa bu olayların uzayacağı düşünülebilir.

ETİKETLER

whatsappmesajlaşmaappleankaraabd yargısıtalep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24