Apple FBI şifre çözdürtme davasında yeni gelişme



Apple şirketinin iPhone marka akıllı telefonunun şifresinin Amerikan makamlarına verilmemesi nedeniyle baş gösteren anlaşmazlıkta savcılık üretici şirketin yardımı olmadan da, hakkında terör kovuşturması yapılan şahsın özel verilerine ulaşılabileceğini duyurdu. Yabancı bir kuruluşun iPhone verilerini deşifre etmek üzere geliştirdiği yöntemin ayrıntıları hakkında bilgi vermeyen savcılık yöntemin denenecek olması nedeniyle sözlü mütalaanın ertelenmesini talep etti.

Amerikan Adalet Bakanlığı yetkili mahkemeye 5 Nisanda bilgi verileceğini duyurdu. Deşifre yönteminin yararlı olması durumunda, yüksek mahkemeye kadar intikal etmesi muhtemel olan davanın düşebileceği belirtiliyor.

iPhone, aralık ayında San Bernardino'da 14 kişiyi katleden İslamcı saldırganlar tarafından kullanılmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırganların IŞİD ile bağlantılarının olup olmadığını araştırıyor. Adalet Bakanlığı mahkeme kararıyla Apple şirketinden, faillerin telefonundaki şifreyi kırmak üzere yeni bir yazılım hazırlamasını istiyor. Apple, kötü niyetli şahıs ve hükümetler tarafından da kullanılabilecek bir emsal yaratacağı gerekçesiyle bu talebi ret ediyor.