FBI, Apple'ın yardımı olmadan iPhone şifresini kırdı

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Apple'ın yardımı olmadan San Berdardino saldırganına ait iPhone'un şifresini kırabildiğini duyurdu ve Apple ile FBI arasındaki 'şifre davasının' da sona erdiğini duyurdu.

Geçen ay mahkeme, yetkililerin saldırgan Rizwan Farook'un iPhone'una erişim için Apple'ın yeni bir yazılım geliştirmesi hükmüne varmıştı.

Fakat mahkeme kararına direnen Apple, kullanıcıların telefonuna erişim için şifre sistemini devre dışı bırakmanın 'tehlikeli bir emsal oluşturacağını' savunuyordu.

Mahkeme kararı gizlilik ihlali tartışmalarına neden oldu. Ay başında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad al Hussein, kararın "Pandora'nın kutusunu" açma riski taşıdığını ifade etmişti.

FBI direktörü James Comey ise tartışmalarla ilgili "işinin en zor sorusu" yorumu yaptı fakat cep telefonlarından elde edilen bilgilerin de hayatları kurtardığını, çocukları kurtardığını ve 'terör saldırılarını önlediğini' söyledi.

"İsrailli şirket yardımcı oldu"

Adalet Bakanlığı, iPhone'daki verilerin Apple'dan bağımsız olarak ulaşılması üzerine mahkeme kararının da düşmesi talebinde bulundu.

Savcılar, geçen haftaki açıklamalarında "dışarıdan bir üçüncü tarafın" iPhone'un şifre sistemini devre dışı bırakacak bir yol bulduğunu söylemişve Apple'ın yardımına ihtiyaç duyulmadığını kaydetmişti.

Rizwan Farook (sağda) ve eşi Tashfeen Malik, 2 Aralık'ta 14 kişiyi öldürdü.

Apple da bunun üzerine, nasıl erişim sağlanacağını bilmediklerini ancak hükümetin iPhone'un zayıflıklarını bulması durumunda kendileriyle paylaşmasını umduklarını söylemişti.

Bir İsrail gazetesi geçen hafta, İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Cellebrite'ndeki veri uzmanlarının davaya müdahil olduklarını yazdı.

BBC'ye konuşan Cellebrite, FBI ile çalıştıklarını ancak daha fazlasını söyleyemeyeceklerini ifade etti.

FBI'ın cep telefonu verilerine ulaşmak istediği Rizwan Farook, geçen yıl Aralık ayında eşiyle beraber San Bernardino'da 14 kişiyi öldürmüştü.

Farook ve eşi Tashfeen Malik daha sonra polis operasyonunda vurularak öldürüldü.