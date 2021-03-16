Michelle Obama: Meghan Markle'ın Kraliyet ailesiyle ilgili anlattıkları çok üzücüydü

Eski First Lady Michelle Obama, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle'ın Kraliyet ailesiyle ilgili Oprah Winfrey'e anlattıklarının "kalp kırıcı" olduğunu söyledi. Obama, Meghan Markle'ın yaşadıklarının "dünyaya bir ders olmasını" umduğunu söyledi.

NBC News'a konuşan Michelle Obama, Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajında "Bir Kraliyet ailesi üyesi doğacak bebeğimin teninin ne kadar koyu olacağından endişe duydu" sözlerini değerlendirdi. Obama "O kendini ailenin bir parçası olarak görürken, ailenin onu farklı gördüğünü, bunları duymak kalp kırıcıydı" dedi.

Obama sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle aileyi düşünüyorum. Onların affı ve iyileşmesi için dua ediyorum. Bunu hepimize bir ders olması için değerlendirmelerini istiyorum"

Meghan Markle, Winfrey röportajında Kraliyet ailesinde ırkçılığa dair açıklamalar yaptıktan sonra dünya genelinde gündem olmuştu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yaşananlardan üzüntü duyulduğu belirtilmişti. Kraliyet ailesinin yaşananları "özel olarak" gündemine alacağı belirtilmişti. Prens Harry'nin abisi Prens William ise "Biz hiç ırkçı bir aile değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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