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'Michael Jackson tuvaletini bile evin içine yapardı'

Michael Jackson'ın Neverland ismini verdiği malikanesinde çalışan başhizmetçi, popun kralının pis ve sağlıksız bir insan olduğunu ileri sürdü

11 Ağustos 2014 23:16

Michael Jackson hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Ölümünden 5 yıl sonra konuşan evinin baş hizmetçisi, "Tuvaletini bile evin içine yapardı. Hayatımda bu kadar pis ve bu kadar sağlıksız bir adam daha görmedim" dedi.


Hürriyet'in haberine göre, herkesten uzak kendine bir dünya kurduğu Neverland isimli malikanesinde çalışan hizmetçiler, kralın ölümünün beşinci yılında New York Post'a ilginç açıklamalar yaptı.Jackson'ın her zaman merak edilen Neverland malikanesinde beş kişinin çalıştığını söyleyen baş hizmetçi, "O Hollywood'un en pis, en sağlıksız insanıydı" dedi.

 

'Kendi pisliğini kar topu gibi yapıp üstümüze fırlatırdı'

 

Hizmetçi, "Michael bazen hayvanlarıyla birlikte etrafta gezer ve nereye canı isterse tuvalet ihtiyacını orada giderirdi. Aramızdan biri bir şey söyleyecek olursa kendi pisliğini kar topu gibi yapıp üzerimize atardı" diye konuştu.

1993 yılında bir gün Oprah Winfrey'in eve geldiğini anlatan hizmetçi, şunları söyledi: "O gelecek diye evi tertemiz yapmıştık. Yerleri cilaladık, kapı ve pencereleri iyice temizledik. Ertesi gün Oprah ile Elizabeth Taylor geldiler. Michael yine evin girişine tuvaletini yaptı. Tam da Oprah'ın gireceği yere... İnanamadık" dedi.

 

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