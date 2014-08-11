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Kültür-Sanat

Michael Jackson'ın yeni şarkısı ortaya çıktı

Şarkıcı Michael Jackson'ın daha önce yayımlanmamış bir şarkısı ortaya çıktı. Şarkı, Jackson'ın İngiltere'nin Gloucestershire kontluğuna duyduğu hayranlığı gösteriyor

11 Ağustos 2014 19:41

 Efsane şarkıcı Michael Jackson’ın daha önce yayımlanmamış bir şarkısı ortaya çıktı. “Days in Gloucestershire” adlı şarkı, Jackson’ın İngiltere’nin Gloucestershire kontluğuna duyduğu hayranlığı gösteriyor. 

Radikal’in New York Daily News gazetesine dayandırdığı haberine göre, 10 yıl önce kaydedildiği belirtilen şarkının, efsane şarkıcının çocukluğunda Jackson Five grubuyla bölgeye yaptığı ziyareti anlattığı sanılıyor. YouTube’a yüklenen ve 13 bin kez dinlenen şarkının nasıl bulunduğu ise bilinmiyor. 

Şarkının bir bölümünde geçen sözler ise şu şekilde: “Keşke Gloucestershire’a gitsek. Keşke Gloucestershire’ı tekrar görsek.”

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