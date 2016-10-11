MHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

MHP'de yeni grup başkan vekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu. Bu görevi daha önce İzmir Milletvekili Oktay Vural yapıyordu.

Vural, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını "Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm. Bizlere gönül verenlerin, milyonlarca insanın beklentisi var. Odamızı toplayacağız. Yeni bir odamız yok ama daha" açıklamasıyla duyurmuştu.

Erhan Usta kimdir?

17 Temmuz 1966 doğumlu olan Erhan Usta Ekonomist ve Planlama Uzmanı; İlk ve orta öğrenimini memleketi Havza’da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)’nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı.



Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.