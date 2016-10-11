T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

Oktay Vural'dan boşalan koltuğa Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi

11 Ekim 2016 14:58

MHP'de yeni grup başkan vekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu. Bu görevi daha önce İzmir Milletvekili Oktay Vural yapıyordu.

Vural, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını "Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm. Bizlere gönül verenlerin, milyonlarca insanın beklentisi var. Odamızı toplayacağız. Yeni bir odamız yok ama daha" açıklamasıyla duyurmuştu.

 

Erhan Usta kimdir?

 

17 Temmuz 1966 doğumlu olan Erhan Usta Ekonomist ve Planlama Uzmanı; İlk ve orta öğrenimini memleketi Havza’da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)’nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı.

Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ETİKETLER

mhperhan ustaoktay vuralgrup başkanvekili

İlgili Haberler

Oktay Vural, MHP Grup Başkanvekilliği'nden istifa etti!

Bir süredir Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşadığı konuşulan Oktay Vural'ın muhaliflerle birlikte hareket edeceği öne sürüldü

MHP Genel Merkezi: Oktay Vural, istifa kararını Bahçeli ile mutabakata vararak aldı

Oktay Vural, partinin grup başkanvekilliğinden istifa etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24