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Politika

MHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taşer oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bize göre, Türkiye’nin düzlüğe çıkması, engellerden ve engebelerden sıyrılması için 30 Mart altın fırsattır' dedi

29 Aralık 2013 18:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Taşer olduğunu açıkladı.
Kültürpark 3 Nolu Hol'de düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçenin belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılan Bahçeli, partisinin İzmir'i topyekun yönetmeye, hızlı büyütmeye iddialı ve inançlı olduğunu belirtti.
Türkiye’nin MHP’ye ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:
 

'30 Mart altın fırsattır'

 
"Bize göre, Türkiye’nin düzlüğe çıkması, engellerden ve engebelerden sıyrılması için 30 Mart altın fırsattır. Tehlikelerin alt edilmesi için 30 Mart milattır. Türkiye’nin toparlanması, nabzının düzelmesi, prangalarından kurtulması için 30 Mart nirengi noktasıdır. Emanetin sahibi aziz milletimiz 30 Mart’ta iktidarından ana muhalefetine, PKK’sından BDP’sine, HDP’sinden var olan değişik kaos tüccarlarına kadar bütün hastalıklı ve hasarlı siyaset odaklarına en ağır dersi verecektir. AKP devranı yakında kapanacaktır. AKP kervanı yolda kalacaktır. Aldatma, kandırma ve palavra iktidarı kepengi indirecektir. Recep Tayyip Erdoğan sultası, hanedanın saltanatı, hukuksuzluğun egemenliği, küstahlığın hükümranlığı, şiddetin bilirkişiliği geri gelmemek üzere bitecektir."
 

'Türkiye hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşmaktadır'

 
Türkiye'nin son 11 yıldır her tarafından kuşatıldığını, yaşamadığı rezalet ve bunalımın kalmadığını savunan Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin komplolarla Türk milletinin tepesine çöktüğünü iddia etti.
Başbakan Erdoğan'ın "Türkiye'yi 17 Aralık'tan beri meşgul eden rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için her yola başvurduğunu" savunan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Rüşvet alıp veren faillerin, yolsuzluğun içine batan yandaşların, bürokratların, siyasetçilerin, bakanların ve hanedan mensuplarının adaletin karşısına çıkmasından aşırı korkmaktadır. İktidar, hukuka müdahale etmekte, adil yargılamayı sekteye uğratmaktadır. Savcıların görevini mevzuata uygun icra etmesine zorluk çıkarmaktadır. Polisin adli kolluk görevini tam ve eksiksiz yapmasını sabote etmektedir. Başbakan ve hükümeti anayasaya aykırı davranmaktadır. Cumhuriyet savcıları tarafından, yolsuzlukla anılan, haklarında çok vahim iddialar bulunan kişilerin mahkeme karşısına çıkarılmasına Başbakan mani olmaktadır. Ve Türkiye hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Başbakan’a göre hedef yapılan güzel işler, demokrasi, millet ve milli iradedir. Yani ortada hırsızlık, yolsuzluk, hukuksuzluk, kapkaç, aşırma yoktur."
Bahçeli, toplantıda, MHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayının Murat Taşer olduğunu açıkladı.

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