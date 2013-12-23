CHP'nin 746 belediye başkan adayı belli oldu

CHP, dünkü toplantıda, 746 aday adayını oyladı. Parti Meclisi'nde belirlenen adaylar arasında sadece 4 kadın var; CHP, Sivas, Aydın, Kırşehir ve Bolu'da seçime kadın adaylarla giriyor.
Üç büyük şehrin adayları ise beklenen isimler oldu: İstanbul'da Mustafa Sarıgül, Ankara'da Mansur Yavaş ve İzmir'de Aziz Kocaoğlu.
CHP'de, 22 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan PM toplantısında oylanarak kabul edilen belediye başkan adayları şunlar:
ADANA Karataş BOĞAÇHAN ÜNAL
ADANA Pozantı ABDULKERİM ÖZKUL
ADANA Seyhan ZEYDAN KARALAR
ADIYAMAN Besni FAHRİ SERTER
ADIYAMAN Besni Çakırhüyük MİTHAT ÇETİN
ADIYAMAN Besni Kesmetepe VAKKAS ACAR
ADIYAMAN Besni Köseceli AYDIN ÜNAL
ADIYAMAN Çelikhan MEHMET HANEFİ KALKAN
ADIYAMAN Gölbaşı YUSUF ÇÖPLÜ
ADIYAMAN Sincik RAMAZAN ŞAHİN
ADIYAMAN Tut CEMAL AVCI
AFYONKARAHİSAR Çay YAŞAR ÇENGEL
AFYONKARAHİSAR Dinar Tatarlı MUSA KAYER
AFYONKARAHİSAR Emirdağ MEHMET PALA
AFYONKARAHİSAR İhsaniye TUNAY TÜRKMEN
AFYONKARAHİSAR İhsaniye Kayıhan HASAN ÇALIKUŞU
AFYONKARAHİSAR Merkez Çıkrık HASAN KAMIŞ
AFYONKARAHİSAR Merkez Değirmenayvalı UMMUHAN ÖZPINAR
AFYONKARAHİSAR Merkez Fethibey AHMET ÖZÇELİK
AFYONKARAHİSAR Merkez Gebeceler RECEP HOŞ
AFYONKARAHİSAR Merkez Sülümenli ZEKERİYA GÖKMEN
AFYONKARAHİSAR Sandıklı AHMET ÖZAYDIN
AFYONKARAHİSAR Sandıklı Akharım SEVİM ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR Şuhut Karadilli RAMAZAN SARIKAYA
AĞRI İHSAN ÇAĞA
AĞRI Hamur ADİL ORUÇ
AMASYA İLYAS AYIK
AMASYA Göynücek HASAN AKKAYA
AMASYA Gümüşhacıköy ZEHRA ÖZYOL
AMASYA Merkez Ziyaret MEHMET GEÇGEN
AMASYA Taşova MUSTAFA KORKMAZ
ANKARA MANSUR YAVAŞ
ANKARA Etimesgut MEHMET YULA
ANKARA Mamak ÇOŞKUN TORUN
ANKARA Nallıhan FERİDUN GÜNGÖR
ANKARA Polatlı TUFAN VURAL
ANTALYA MUSTAFA AKAYDIN
ANTALYA Akseki MEHMET GÖLCÜ
ANTALYA Aksu CENGİZ ALDEMİR
ANTALYA Gazipaşa CEM BURAK ÖZGENÇ
ANTALYA Gündoğmuş SAMİ YÜKSEL
ANTALYA İbradi SERKAN KÜÇÜKKURU
ANTALYA Kepez ERDAL ÖNER
ANTALYA Korkuteli HÜSEYİN ÇİL
ANTALYA Kumluca İSA GÜZEL
ARTVİN EMİN ÖZGÜN
ARTVİN Borçka ARİF SOLMAZ
ARTVİN Hopa Kemalpaşa ERGUN AKÇİÇEK
ARTVİN Murgul MEHMET YILDIRIM
ARTVİN Şavşat MEHMET NACİ KÖROĞLU
AYDIN Özlem ÇERÇİOĞLU
AYDIN Efeler MESUT ÖZAKCAN
AYDIN Bozdoğan SALİM TÜMER APAYDIN
AYDIN Buharkent HÜSAMETTİN BAŞOĞLU
AYDIN Çine ENVER SALİH DİNÇER
AYDIN Didim MÜMİN KAMACI
AYDIN Germencik AHMET YAVAŞOĞLU
AYDIN İncirliova FADİME ORBAY
AYDIN Karacasu MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
AYDIN Karpuzlu YILMAZ BAKKAL
AYDIN Koçarlı MUTLU ÖZTÜRK
AYDIN Kuyucak ALİ ULVİ AKOĞLU
AYDIN Nazilli FERDA ÇAĞLAR ERKUT
AYDIN Söke SÜLEYMAN TOYRAN
AYDIN Sultanhisar OSMAN YILDIRIMKAYA
AYDIN Yenipazar MEHMET YÜSRAN ERDEN
BALIKESİR SAMİ SÖZAT
BALIKESİR Ayvalık RAHMİ GENCER
BALIKESİR Balya DÜNDAR CENGİZ
BALIKESİR Bandırma DURSUN MİRZA
BALIKESİR Gömeç MELİH BAĞCI
BALIKESİR Gönen HAYATİ KÖSE
BALIKESİR Havran NECMİ DÖNMEZ
BALIKESİR İvrindi AYDIN CİHAN
BALIKESİR Kepsut MURAT KARAKOYUN
BALIKESİR Marmara ALİ AKSU
BİLECİK SUNGUR TURAN
BİLECİK Bozüyük METİN TORUN
BİLECİK İnhisar OSMAN EROL
BİLECİK Merkez Bayırköy RAKİN ÇAKIR
BİLECİK Merkez Vezirhan MEHMET DUYMUŞ
BİLECİK Osmaneli HAYATİ ZAT
BİLECİK Pazaryeri İLYAS DİRİK
BİLECİK Söğüt İSMET TUNCA
BİNGÖL Kığı YILMAZ GÜNDÜZ
BİNGÖL Merkez Sancak HÜSEYİN BATUGE
BİNGÖL Yayladere MÜSLİM ERGÜN
BİNGÖL Yedisu AKİF AÇIKYER
BİTLİS KEMAL UÇAR
BİTLİS Adilcevaz TURAN SUBAŞI
BİTLİS Hizan ERCAN TEKİN
BOLU Gerede BEKİR UZUN
BOLU Göynük NİGAR TÜRKSOY
BOLU Mudurnu MEHMET İNEGÖL
BOLU Seben M. İHSAN ŞAHİN
BOLU Yeniçağa BİROL GÜREL
BURDUR Çavdır Söğüt BAYRAM KILIÇ
BURDUR Gölhisar ÜNAL IŞILDAR
BURDUR Karamanlı MEHMET ÖZGER
BURSA NECATİ ŞAHİN
BURSA Büyükorhan AHMET KAMAÇ
BURSA Gemlik İBRAHİM TALAN
BURSA Gürsu SEYFİ EROL
BURSA Harmancık ALİ ARIKAN
BURSA İznik KENAN KARAKAŞ
BURSA Karacabey AYHAN KUTKU
BURSA Keles İSMAİL ORUÇ
BURSA Kestel MUSTAFA KURTOĞLU
BURSA Mudanya HAYRİ TÜRKYILMAZ
BURSA M.Kemalpaşa MEHMET KÜÇÜKAŞIK
BURSA Nilüfer MUSTAFA BOZBEY
BURSA Orhangazi CELAL SAYIN
BURSA Osmangazi ERKAN AYDIN
BURSA Yenişehir HASAN KOCATÜRK
BURSA Yıldırım RAMAZAN ALTINÖZ
ÇANAKKALE ÜLGÜR GÖKHAN
ÇANAKKALE Biga Gümüşçay MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANAKKALE Bozcaada HAKAN CAN YILMAZ
ÇANAKKALE Çan TURGUT ÇETİN
ÇANAKKALE Ezine HALİL BÜYÜKEROL
ÇANAKKALE Gökçeada KORAY YÜCEL
ÇANAKKALE Lapseki AYHAN İNAN
ÇANAKKALE Lapseki Umurbey ALİ ÖNER
ÇANKIRI Çerkeş ERDOĞAN ÇUBUKÇUOĞLU
ÇORUM Mecitözü ÜNAL YAVUZ
DENİZLİ Merkezefendi ARİF BALKANAY
DENİZLİ Pamukkale (Akköy) İBRAHİM VURAL
DENİZLİ Baklan ALİ BEŞPARMAKKAYA
DENİZLİ Bekilli MUSTAFA BAŞKAFA
DENİZLİ Bozkurt BİRSEN ÇELİK
DENİZLİ Buldan MUSTAFA GÜLBAY
DENİZLİ Çal AHMET HAKAN
DENİZLİ Çardak ALİ ALTINER
DENİZLİ Çivril İ. HAKKI ASLAN
DENİZLİ Honaz MEVLÜT KURBAN
DENİZLİ Kale MEHMET ÇELİMLİ
DENİZLİ Sarayköy RIFAT KAPANCIOĞLU
DENİZLİ Serinhisar HÜSEYİN GEMİ
DİYARBAKIR AHMET AY
DİYARBAKIR Bağlar İKRAM YAĞAR
DİYARBAKIR Bismil İHSAN ASLAN
DİYARBAKIR Silvan ADNAN ÖNCÜ
EDİRNE İpsala CELAL TETİK
EDİRNE Meriç Subaşı ERSÖZ ZÜMBÜL
EDİRNE Uzunköprü ENİS İŞBİLEN
ELAZIĞ HAMZA SORGUCU
ELAZIĞ Alacakaya NAZMİ GÜRBÜZ
ELAZIĞ Baskil ALİ TURSUN
ELAZIĞ Maden OSMAN GÜNAL
ELAZIĞ Sivrice METİN ÖZTÜRK
ERZİNCAN METİN ÇANAKCI
ERZİNCAN Çayırlı TUNCAY AKSÜNGER
ERZİNCAN Merkez Çukurkuyu AYDIN KURT
ERZİNCAN Merkez Demirkent BÜLENT MUMCU
ERZİNCAN Merkez Kavakyolu BİNALİ YİĞİTOĞLU
ERZİNCAN Merkez Yaylabaşı TAHİR ÇOBAN
ERZİNCAN Otlukbeli YAŞAR ÇETİNER
ERZİNCAN Refahiye AHMET YUMAK
ERZİNCAN Tercan MEHMET ALİ AYDIN
ERZİNCAN Tercan Altunkent (Kargın) UĞUR KARATAŞ
ERZİNCAN Tercan Mercan KEMAL OKUMUŞ
ERZİNCAN Üzümlü GÖKHAN CANBABA
ERZURUM ABDULKADİR DEMİRCİ
ERZURUM Aşkale VEYSEL KETEN
ERZURUM Aziziye ÜSTÜNER KARACAOĞLU
ERZURUM Horasan AYDIN TEMELLİ
ERZURUM İspir KENAN EFE
ERZURUM Karaçoban ALİHAN IŞIK
ERZURUM Karayazı FUAT AYDIN
ERZURUM Narman FEHMİ BEDİR
ERZURUM Oltu CEVAT KAMACI
ERZURUM Olur NURHAYAT ÜST
ERZURUM Palandöken EDİP CENGİZ
ERZURUM Pasinler ÖZER PEHLİVAN
ERZURUM Pazaryolu BAYRAM ALİ ÖZTÜRK
ERZURUM Tekman HABİP ULUTÜRK
ERZURUM Tortum MEHMET BÜYÜKARSLAN
ERZURUM Yakutiye BÜLENT BABA
ESKİŞEHİR YILMAZ BÜYÜKERŞEN
ESKİŞEHİR Alpu GÜRBÜZ GÜLLER
ESKİŞEHİR Beylikova YALÇIN KOMŞU
ESKİŞEHİR Çifteler SABAHATTİN ÇARKACI
ESKİŞEHİR Günyüzü ESE YILDIZ
ESKİŞEHİR Han ERDAL ŞANLI
ESKİŞEHİR İnönü İSMAİL KARAKÖSE
ESKİŞEHİR Mahmudiye İSHAK GÜNDOĞAN
ESKİŞEHİR Mihalgazi MEHMET BALİ
ESKİŞEHİR Mihalıcçık İSMAİL HAKKIYAVUZ
ESKİŞEHİR Odunpazarı KAZIM KURT
ESKİŞEHİR Sarıcakaya NECDET ÇEKİN
ESKİŞEHİR Seyitgazi MESUT ATLI
ESKİŞEHİR Sivrihisar FİKRET ASLAN
ESKİŞEHİR Tepebaşı AHMET ATAÇ
GAZİANTEP AKİF EKİCİ
GAZİANTEP Araban HÜSEYİN KILIÇ
GAZİANTEP Nizip ÖNDER ALKURT
GAZİANTEP Oğuzeli UFUK MARAŞ
GAZİANTEP Yavuzeli ALİ SAKAR
GİRESUN Bulancak Aydındere DURSUN KARAHASAN
GİRESUN Çanakçı ALİ ERAY
GİRESUN Görele Çavuşlu GÖKHAN KIDIK
GİRESUN Güce MUSTAFA USTA
HATAY LÜTFÜ SAVAŞ
HATAY Altınözü HÜSEYİN SANSA
HATAY Dörtyol METEHAN DUDUOĞLU
HATAY Reyhanlı İBRAHİM DURMUŞ
ISPARTA Gelendost LOKMAN KUMCU
ISPARTA Şarkikaraağaç MEHMET EMİN AKYOL
ISPARTA Şarkikaraağaç Çiçekpınar AYŞE ŞERİFOĞLU
ISPARTA Uluborlu HÜSEYİN YETKİN
ISPARTA Yalvaç MEVLÜT DANACI
MERSİN MACİT ÖZCAN
MERSİN Anamur MEHMET SUPHİ ALP
MERSİN Aydıncık FERHAT CİN
MERSİN Bozyazı EMRAH OĞUL
MERSİN Çamlıyayla SELAHATTİN AKKUYU
MERSİN Silifke MUSTAFA TURGUT
MERSİN Tarsus HALUK BOZDOĞAN
MERSİN Yenişehir İBRAHİM GENÇ
İSTANBUL MUSTAFA SARIGÜL
İZMİR AZİZ KOCAOĞLU
İZMİR Bayındır ARDAHAN TOTUK
İZMİR Tire TAYFUR ÇİÇEK
KARS NAİF ALİBEYOĞULLARI
KASTAMONU Azdavay ARİF UĞUR DEMİRCİ
KASTAMONU Bozkurt İSMAİL YAZAN
KASTAMONU Cide MEHMET EŞREF MUTLU
KASTAMONU Çatalzeytin MUSTAFA MESUT KARA
KASTAMONU Hanönü YILMAZ KARAKOÇ
KASTAMONU Küre İBRAHİM AYDIN
KAYSERİ OSMAN ÇİLSAL
KAYSERİ Bünyan İBRAHİM MARZIOĞLU
KAYSERİ Develi BURAK İSTANBULLU
KAYSERİ Felahiye İSMET GÜRSEL KISIR
KAYSERİ Melikgazi UĞUR SETEN
KAYSERİ Pınarbaşı SALİM DOĞAN
KAYSERİ Sarıoğlan MEHMET BAYRAKLI
KAYSERİ Sarız ÖMER FARUK ELOĞLU
KAYSERİ Tomarza MEHMET ERDOĞAN
KAYSERİ Yahyalı MEHMET ACARBAŞ
KAYSERİ Yeşilhisar MEHMET HARMANCI
KIRKLARELİ Babaeski ABDULLAH HACI
KIRKLARELİ Kofçaz MEHMET BALCI
KIRKLARELİ Lüleburgaz Ahmetbey MUSTAFA ALTINTAŞ
KIRKLARELİ Pehlivanköy MUSTAFA GÜR
KIRKLARELİ Vize Çakıllı HALİL SOYASLAN
KIRKLARELİ Vize Kıyıköy ERTAN BACAZ
KIRŞEHİR Çiçekdağı HAŞİM KAYA
KIRŞEHİR Kaman Kurancılı YILMAZ ŞAHİN
KOCAELİ TAHSİN TARHAN
KOCAELİ Gebze YAKUP YILMAZ
KOCAELİ Kandıra İSMAİL SARICA
KONYA Akşehir LÜTFİ ÇELEBİ
KONYA Bozkır AYŞE KADIOĞLU
KONYA Doğanhisar ZEKİ BÜCÜK
KONYA Ereğli KÖKSAL FİLORİNALI
KONYA Halkapınar GÜRBÜZ ERYILMAZ
KONYA Kadınhanı MEVLÜT ÇANKAYA
KONYA Karatay DURMUŞ ÖZATA
KONYA Sarayönü İSMAİL TEZGEL
KONYA Seydişehir MUZAFFER ÖZDEMİR
KONYA Taşkent HİKMET ÖZBEK
KÜTAHYA Çavdarhisar İSHAK DALKILIÇ
KÜTAHYA Domaniç METİN SAĞLAM
KÜTAHYA Simav Demirci TURHAN SÜMER
KÜTAHYA Şaphane RASİM DAŞHAN
MALATYA Akçadağ HASAN SAKLI
MALATYA Kuluncak ETHEM KÖRÜKMEZ
MANİSA ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA Alaşehir HASAN HÜSEYİN UYSAL
MANİSA Gölmarmara ERDAL ZİYAN
MANİSA Kırkağaç ÖZCAN KAÇAR
MANİSA Salihli MUSTAFA UĞUR OKAY
MANİSA Sarıgöl YUSUF ÖZKAN
MANİSA Turgutlu CENGİZ ULMAN
K.MARAŞ ÜNAL ATEŞ
K.MARAŞ Dulkadiroğlu ALİ ZABUN
K.MARAŞ Onikişubat ÜLKÜ EREN
K.MARAŞ Afşin SELÇUK GÖKDOĞAN
K.MARAŞ Çağlayancerit ALİ ELAGÖZ
K.MARAŞ Elbistan DOĞAN SOYDAN
K.MARAŞ Türkoğlu ALİ ÇİFTÇİOĞLU
MUĞLA OSMAN GÜRÜN
MUĞLA Menteşe BAHATTİN GÜMÜŞ
MUĞLA Dalaman MUHAMMET ŞAŞMAZ
MUĞLA Fethiye KERAMETTİN YILMAZ
MUĞLA Marmaris MUHAMMET ALİ ACAR
MUĞLA Milas MUHAMMET TOKAT
MUĞLA Ortaca HASAN KARAÇELİK
MUĞLA Ula ÜMİT KARAASLAN
MUŞ NECİP BİNGÖL
NEVŞEHİR Avanos İSMET İNCE
NEVŞEHİR Derinkuyu NİHAT ÇİÇEK
NEVŞEHİR Gülşehir İMDAT KAYAHARMAN
NEVŞEHİR Hacıbektaş ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU
NEVŞEHİR Merkez Göreme HALİL ÖZBEK
NİĞDE FAHRİ EKER
NİĞDE Altunhisar HİKMET BİLCAN
NİĞDE Bor EKREM SOYLU
NİĞDE Bor Bahçeli ERDEM AL
NİĞDE Çamardı MUSTAFA EMİROĞLU
NİĞDE Çiftlik Azatlı ŞAHİN POLAT
NİĞDE Merkez Değirmenli RECEP DİNÇER
NİĞDE Merkez Dündarlı ŞÜKRÜ BERGAMA
NİĞDE Merkez Edikli METİN ÖZTÜRK
NİĞDE Merkez Sazlıca HALİL ÖZYUVA
NİĞDE Merkez Yıldıztepe METİN AKGÜMÜŞ
NİĞDE Ulukışla OSMAN DURU
ORDU Çamaş MAZHAR GÜMÜŞ
ORDU Fatsa ZEKİ ULVİ SÜVARİOĞLU
ORDU Gürgentepe HALİS BAYKARA
ORDU İkizce ENVER SEKMEN
ORDU Mesudiye İ. FEVZİ ÜNAL
ORDU Ünye İSA MARAL
RİZE MİNE ORHAN
RİZE Ardeşen TAHSİN OCAKLI
RİZE Çamlıhemşin DEMET AKAY
RİZE Çayeli AYHAN GÜMÜŞLER
RİZE Pazar HİKMET HATIRNAZ
SAKARYA Arifiye ZEHRA GÖK
SAKARYA Geyve EROL AKYEL
SAKARYA Hendek AHMET SELAMİ KARAKADI
SAKARYA Karapürçek CELAL GÜNGÖR
SAKARYA Karasu AHMET ÖZKAN
SAKARYA Kocaali MİTHAT SARI
SAKARYA Sapanca TURAN FORTACI
SAKARYA Serdivan ATİLLA ALBUYUR
SAMSUN TARIK CENGİZ
SAMSUN Canik ENVER MERTOĞLU
SAMSUN Havza ERTAŞ ÇOBAN
SAMSUN İlkadım VEDAT YILMAZ
SAMSUN Salıpazarı HASAN DÜZENLİ
SAMSUN Vezirköprü BÜLENT TOKALIOĞLU
SİİRT ABDULVEHAP GALİP ÇAKMAK
SİİRT Kurtalan ERDAL KARATAŞ
SİİRT Merkez Gökçebağ MEHMET ŞİRİN AYDIN
SİİRT Şirvan MEHMET ALİ KOYUNCU
SİNOP Durağan MUSTAFA EKER
SİVAS Akıncılar NECATİ US
SİVAS Divriği HAKAN GÖK
SİVAS Gemerek Sızır NEVZAT GÖKSU
SİVAS İmranlı MÜSLİM GÜRBÜZ
SİVAS Ulaş HÜSEYİN GÜLKANAT
TEKİRDAĞ Ergene RASİM YÜKSEL
TEKİRDAĞ Kapaklı İRFAN MANDALI
TEKİRDAĞ Süleymanpaşa EKREM EŞKINAT
TEKİRDAĞ Çerkezköy VAHAP AKAY
TEKİRDAĞ Çorlu ÜNAL BAYSAN
TEKİRDAĞ Hayrabolu FEHMİ ALTAYOĞLU
TEKİRDAĞ Malkara ULAŞ YURDAKUL
TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi İBRAHİM UYAN
TEKİRDAĞ Muratlı NEBİ TEPE
TEKİRDAĞ Saray NAZMİ ÇOBAN
TEKİRDAĞ Şarköy SÜLEYMAN ALTINOK
TOKAT HADİYE ARDAHANLI
TOKAT Erbaa ARİF ŞERBETÇİ
TOKAT Merkez Çat NURİ BOYRAZ
TOKAT Merkez Çamlıbel ORHAN ERDOST
TOKAT Merkez Emirseyit EMİNE ALYÜZ
TOKAT Niksar Gürçeşme MACİT UÇAR
TOKAT Niksar Yazıcık TUNCER UZUNOĞLU
TOKAT Reşadiye ZEKİ ÇARDAK
TOKAT Sulusaray NURETTİN ÇATAK
TOKAT Turhal MUHSİN PEHLİVAN
TOKAT Turhal Şenyurt NAMIK ERTAN
TOKAT Yeşilyurt AHMET GÜR
TOKAT Zile MEHMET BAŞSEVİNÇ
TRABZON VOLKAN CANALİOĞULLARI
TRABZON Ortahisar NAZIM ÖZCAN
TRABZON Akçaabat ALİ TÜREN ÖZTÜRK
TRABZON Araklı ADNAN BEŞİR
TRABZON Dernekpazarı İBRAHİM AKBULUT
TRABZON Of EMEL SARAL
TRABZON Vakfıkebir EMİN ULUDÜZ
TRABZON Yomra HASAN ALİ ÇUVALCI
UŞAK Banaz Kızılcasöğüt ÖMER BİÇER
UŞAK Eşme Yeleğen FEVZİ KAYA
UŞAK Sivaslı NİHAT SAZLIGÖL
UŞAK Sivaslı Pınarbaşı NACİ AKYÜREK
UŞAK Sivaslı Tatar ALİ OSMAN ÇOBAN
YOZGAT SELAHATTİN KOŞTAN
YOZGAT Boğazlıyan ALİ AYIK
YOZGAT Sorgun Gülşehri NİHAT KARAMAN
ZONGULDAK Alaplı NURİ TEKİN
ZONGULDAK Alaplı Gümeli AHMET SAYDAM
ZONGULDAK Çaycuma BÜLENT KANTARCI
ZONGULDAK Çaycuma Filyos EROL ACAR
ZONGULDAK Çaycuma Karapınar AHMET AYDIN
ZONGULDAK Çaycuma Nebioğlu TEZCAN KAYABAŞLI
ZONGULDAK Çaycuma Perşembe İSMAİL İNAN
ZONGULDAK Çaycuma Saltukova ZERRİN GÜNEŞ
ZONGULDAK Devrek SONGÜL MALKOÇ
ZONGULDAK Devrek Çaydeğirmeni FİKRET ÇATAKLI
ZONGULDAK Ereğli HALİL POSBIYIK
ZONGULDAK Ereğli Gülüç MUSTAFA DEMİRTAŞ
ZONGULDAK Ereğli Kandilli MUSTAFA AYDIN
ZONGULDAK Gökçebey MEHMET ZEKİ KILINÇARSLAN
ZONGULDAK Gökçebey Bakacakkadı OKTAY ALBUZ
ZONGULDAK Kozlu DURSUN HAKKI YAYALAR
ZONGULDAK Merkez Beycuma ŞENDURAN ALTUNTAŞ
ZONGULDAK Merkez Çatalağzı ADNAN AKGÜN
ZONGULDAK Merkez Muslu SABAHATTİN ADIYAMAN
AKSARAY Gülağaç Saratlı NEDİM UĞUZ
AKSARAY Merkez Topakkaya HÜSEYİN BAYDİLLİ
BAYBURT HACI MUSTAFA AKKUŞ
BAYBURT Aydıntepe FATİH ERASLAN
KARAMAN Ayrancı YÜKSEL CANDAN
KARAMAN Başyayla MUSTAFA İPEK
KARAMAN Ermenek Güneyyurt SEHER GÜCAL
KARAMAN Kazımkarabekir SAMİ EVREN
KARAMAN Merkez Akçaşehir RAMAZAN KÜÇÜK
KARAMAN Sarıveliler ABDULLAH ÖZKAN
KIRIKKALE AHMET EROĞLU
KIRIKKALE Bahşılı CEMAL ŞARLIOĞLU
KIRIKKALE Balışeyh OSMAN NARİN
KIRIKKALE Çelebi ERDOĞAN EROL
KIRIKKALE Karakeçili YUSUF KEÇELİ
BATMAN ÇETİN KIZILBULUT
BATMAN Beşiri GENCO ÖZER
BATMAN Beşiri İkiköprü FARUK KIRMIZITAŞ
BATMAN Gercüş ŞERİF ÖNER
BATMAN Gercüş Kayapınar MENDERES GELİŞKEN
BATMAN Hasankeyf SEDA AĞAR
BATMAN Kozluk VEHBİ AĞAYA
BATMAN Merkez Balpınar KEMAL DEMİR
BARTIN M. RIZA YALÇINKAYA
BARTIN Kurucaşile HÜSEYİN SEVİM
BARTIN Merkez Hasankadı ŞEREF EMİROĞLU
BARTIN Ulus HÜSEYİN ULUS
BARTIN Ulus Abdipaşa MUHARREM KAYA
ARDAHAN METE ÖZDEMİR
ARDAHAN Çıldır NURETTİN AYGÜN
ARDAHAN Damal ERGİN ÖNAL
ARDAHAN Göle ALPER TOLGA ÖZTÜRK
ARDAHAN Hanak AYHAN BÜYÜKKAYA
IĞDIR ARAN KALAFAT
IĞDIR Aralık SELÇUK AYTEKİN
YALOVA VEFA SALMAN
YALOVA Altınova İSMAİL TOPRAK
YALOVA Çiftlikköy Taşköprü NEDRET GÜLEN
KARABÜK ERDAL DEMİR
KARABÜK Eflani ENVER SARAÇ
KİLİS ÖCAL BERK
KİLİS Elbeyli NAFİ KURT
OSMANİYE Hasanbeyli MUZAFFER PERÇEM
OSMANİYE Sumbas GAZİ ASLANDAĞ
OSMANİYE Sumbas Mehmetli HASAN EYVAZ
OSMANİYE Toprakkale İBRAHİM DEMİRCİ
DÜZCE BASRİ KARSLIOĞLU
DÜZCE Gölyaka SEYHAN EKŞİ
DÜZCE Gümüşova MUSTAFA BOSTAN