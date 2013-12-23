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Politika

CHP'nin 746 belediye başkan adayı belli oldu

CHP tarafından resmi olarak kamuoyuna açıklanmasa da, büyük şehirler ve illerin çoğunda adaylar kesinleşti

23 Aralık 2013 22:34

CHP, dünkü toplantıda, 746 aday adayını oyladı. Parti Meclisi'nde belirlenen adaylar arasında sadece 4 kadın var; CHP, Sivas, Aydın, Kırşehir ve Bolu'da seçime kadın adaylarla giriyor.
Üç büyük şehrin adayları ise beklenen isimler oldu: İstanbul'da Mustafa Sarıgül, Ankara'da Mansur Yavaş ve İzmir'de Aziz Kocaoğlu.
CHP'de, 22 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan PM toplantısında oylanarak kabul edilen belediye başkan adayları şunlar: 
ADANA Karataş BOĞAÇHAN ÜNAL 
ADANA Pozantı ABDULKERİM ÖZKUL 
ADANA Seyhan ZEYDAN KARALAR 
ADIYAMAN Besni FAHRİ SERTER 
ADIYAMAN Besni Çakırhüyük MİTHAT ÇETİN 
ADIYAMAN Besni Kesmetepe VAKKAS ACAR 
ADIYAMAN Besni Köseceli AYDIN ÜNAL 
ADIYAMAN Çelikhan MEHMET HANEFİ KALKAN 
ADIYAMAN Gölbaşı YUSUF ÇÖPLÜ 
ADIYAMAN Sincik RAMAZAN ŞAHİN 
ADIYAMAN Tut CEMAL AVCI 
AFYONKARAHİSAR Çay YAŞAR ÇENGEL 
AFYONKARAHİSAR Dinar Tatarlı MUSA KAYER 
AFYONKARAHİSAR Emirdağ MEHMET PALA 
AFYONKARAHİSAR İhsaniye TUNAY TÜRKMEN 
AFYONKARAHİSAR İhsaniye Kayıhan HASAN ÇALIKUŞU 
AFYONKARAHİSAR Merkez Çıkrık HASAN KAMIŞ 
AFYONKARAHİSAR Merkez Değirmenayvalı UMMUHAN ÖZPINAR 
AFYONKARAHİSAR Merkez Fethibey AHMET ÖZÇELİK 
AFYONKARAHİSAR Merkez Gebeceler RECEP HOŞ 
AFYONKARAHİSAR Merkez Sülümenli ZEKERİYA GÖKMEN 
AFYONKARAHİSAR Sandıklı AHMET ÖZAYDIN 
AFYONKARAHİSAR Sandıklı Akharım SEVİM ÖZDEMİR 
AFYONKARAHİSAR Şuhut Karadilli RAMAZAN SARIKAYA 
AĞRI İHSAN ÇAĞA 
AĞRI Hamur ADİL ORUÇ 
AMASYA İLYAS AYIK 
AMASYA Göynücek HASAN AKKAYA 
AMASYA Gümüşhacıköy ZEHRA ÖZYOL 
AMASYA Merkez Ziyaret MEHMET GEÇGEN 
AMASYA Taşova MUSTAFA KORKMAZ 
ANKARA MANSUR YAVAŞ 
ANKARA Etimesgut MEHMET YULA 
ANKARA Mamak ÇOŞKUN TORUN 
ANKARA Nallıhan FERİDUN GÜNGÖR 
ANKARA Polatlı TUFAN VURAL 
ANTALYA MUSTAFA AKAYDIN 
ANTALYA Akseki MEHMET GÖLCÜ 
ANTALYA Aksu CENGİZ ALDEMİR 
ANTALYA Gazipaşa CEM BURAK ÖZGENÇ 
ANTALYA Gündoğmuş SAMİ YÜKSEL 
ANTALYA İbradi SERKAN KÜÇÜKKURU 
ANTALYA Kepez ERDAL ÖNER 
ANTALYA Korkuteli HÜSEYİN ÇİL 
ANTALYA Kumluca İSA GÜZEL 
ARTVİN EMİN ÖZGÜN 
ARTVİN Borçka ARİF SOLMAZ 
ARTVİN Hopa Kemalpaşa ERGUN AKÇİÇEK 
ARTVİN Murgul MEHMET YILDIRIM 
ARTVİN Şavşat MEHMET NACİ KÖROĞLU 
AYDIN Özlem ÇERÇİOĞLU 
AYDIN Efeler MESUT ÖZAKCAN 
AYDIN Bozdoğan SALİM TÜMER APAYDIN 
AYDIN Buharkent HÜSAMETTİN BAŞOĞLU 
AYDIN Çine ENVER SALİH DİNÇER 
AYDIN Didim MÜMİN KAMACI 
AYDIN Germencik AHMET YAVAŞOĞLU 
AYDIN İncirliova FADİME ORBAY 
AYDIN Karacasu MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 
AYDIN Karpuzlu YILMAZ BAKKAL 
AYDIN Koçarlı MUTLU ÖZTÜRK 
AYDIN Kuyucak ALİ ULVİ AKOĞLU 
AYDIN Nazilli FERDA ÇAĞLAR ERKUT 
AYDIN Söke SÜLEYMAN TOYRAN 
AYDIN Sultanhisar OSMAN YILDIRIMKAYA 
AYDIN Yenipazar MEHMET YÜSRAN ERDEN 
BALIKESİR SAMİ SÖZAT 
BALIKESİR Ayvalık RAHMİ GENCER 
BALIKESİR Balya DÜNDAR CENGİZ 
BALIKESİR Bandırma DURSUN MİRZA 
BALIKESİR Gömeç MELİH BAĞCI 
BALIKESİR Gönen HAYATİ KÖSE 
BALIKESİR Havran NECMİ DÖNMEZ 
BALIKESİR İvrindi AYDIN CİHAN 
BALIKESİR Kepsut MURAT KARAKOYUN 
BALIKESİR Marmara ALİ AKSU 
BİLECİK SUNGUR TURAN 
BİLECİK Bozüyük METİN TORUN 
BİLECİK İnhisar OSMAN EROL 
BİLECİK Merkez Bayırköy RAKİN ÇAKIR 
BİLECİK Merkez Vezirhan MEHMET DUYMUŞ 
BİLECİK Osmaneli HAYATİ ZAT 
BİLECİK Pazaryeri İLYAS DİRİK 
BİLECİK Söğüt İSMET TUNCA 
BİNGÖL Kığı YILMAZ GÜNDÜZ 
BİNGÖL Merkez Sancak HÜSEYİN BATUGE 
BİNGÖL Yayladere MÜSLİM ERGÜN 
BİNGÖL Yedisu AKİF AÇIKYER 
BİTLİS KEMAL UÇAR 
BİTLİS Adilcevaz TURAN SUBAŞI 
BİTLİS Hizan ERCAN TEKİN 
BOLU Gerede BEKİR UZUN 
BOLU Göynük NİGAR TÜRKSOY 
BOLU Mudurnu MEHMET İNEGÖL 
BOLU Seben M. İHSAN ŞAHİN 
BOLU Yeniçağa BİROL GÜREL 
BURDUR Çavdır Söğüt BAYRAM KILIÇ 
BURDUR Gölhisar ÜNAL IŞILDAR 
BURDUR Karamanlı MEHMET ÖZGER 
BURSA NECATİ ŞAHİN 
BURSA Büyükorhan AHMET KAMAÇ 
BURSA Gemlik İBRAHİM TALAN 
BURSA Gürsu SEYFİ EROL 
BURSA Harmancık ALİ ARIKAN 
BURSA İznik KENAN KARAKAŞ 
BURSA Karacabey AYHAN KUTKU 
BURSA Keles İSMAİL ORUÇ 
BURSA Kestel MUSTAFA KURTOĞLU 
BURSA Mudanya HAYRİ TÜRKYILMAZ 
BURSA M.Kemalpaşa MEHMET KÜÇÜKAŞIK 
BURSA Nilüfer MUSTAFA BOZBEY 
BURSA Orhangazi CELAL SAYIN 
BURSA Osmangazi ERKAN AYDIN 
BURSA Yenişehir HASAN KOCATÜRK 
BURSA Yıldırım RAMAZAN ALTINÖZ 
ÇANAKKALE ÜLGÜR GÖKHAN 
ÇANAKKALE Biga Gümüşçay MEHMET TAMER ERGÜN 
ÇANAKKALE Bozcaada HAKAN CAN YILMAZ 
ÇANAKKALE Çan TURGUT ÇETİN 
ÇANAKKALE Ezine HALİL BÜYÜKEROL 
ÇANAKKALE Gökçeada KORAY YÜCEL 
ÇANAKKALE Lapseki AYHAN İNAN 
ÇANAKKALE Lapseki Umurbey ALİ ÖNER 
ÇANKIRI Çerkeş ERDOĞAN ÇUBUKÇUOĞLU 
ÇORUM Mecitözü ÜNAL YAVUZ 
DENİZLİ Merkezefendi ARİF BALKANAY 
DENİZLİ Pamukkale (Akköy) İBRAHİM VURAL 
DENİZLİ Baklan ALİ BEŞPARMAKKAYA 
DENİZLİ Bekilli MUSTAFA BAŞKAFA 
DENİZLİ Bozkurt BİRSEN ÇELİK 
DENİZLİ Buldan MUSTAFA GÜLBAY 
DENİZLİ Çal AHMET HAKAN 
DENİZLİ Çardak ALİ ALTINER 
DENİZLİ Çivril İ. HAKKI ASLAN 
DENİZLİ Honaz MEVLÜT KURBAN 
DENİZLİ Kale MEHMET ÇELİMLİ 
DENİZLİ Sarayköy RIFAT KAPANCIOĞLU 
DENİZLİ Serinhisar HÜSEYİN GEMİ 
DİYARBAKIR AHMET AY 
DİYARBAKIR Bağlar İKRAM YAĞAR 
DİYARBAKIR Bismil İHSAN ASLAN 
DİYARBAKIR Silvan ADNAN ÖNCÜ 
EDİRNE İpsala CELAL TETİK 
EDİRNE Meriç Subaşı ERSÖZ ZÜMBÜL 
EDİRNE Uzunköprü ENİS İŞBİLEN 
ELAZIĞ HAMZA SORGUCU 
ELAZIĞ Alacakaya NAZMİ GÜRBÜZ 
ELAZIĞ Baskil ALİ TURSUN 
ELAZIĞ Maden OSMAN GÜNAL 
ELAZIĞ Sivrice METİN ÖZTÜRK 
ERZİNCAN METİN ÇANAKCI 
ERZİNCAN Çayırlı TUNCAY AKSÜNGER 
ERZİNCAN Merkez Çukurkuyu AYDIN KURT 
ERZİNCAN Merkez Demirkent BÜLENT MUMCU 
ERZİNCAN Merkez Kavakyolu BİNALİ YİĞİTOĞLU 
ERZİNCAN Merkez Yaylabaşı TAHİR ÇOBAN 
ERZİNCAN Otlukbeli YAŞAR ÇETİNER 
ERZİNCAN Refahiye AHMET YUMAK 
ERZİNCAN Tercan MEHMET ALİ AYDIN 
ERZİNCAN Tercan Altunkent (Kargın) UĞUR KARATAŞ 
ERZİNCAN Tercan Mercan KEMAL OKUMUŞ 
ERZİNCAN Üzümlü GÖKHAN CANBABA 
ERZURUM ABDULKADİR DEMİRCİ 
ERZURUM Aşkale VEYSEL KETEN 
ERZURUM Aziziye ÜSTÜNER KARACAOĞLU 
ERZURUM Horasan AYDIN TEMELLİ 
ERZURUM İspir KENAN EFE 
ERZURUM Karaçoban ALİHAN IŞIK 
ERZURUM Karayazı FUAT AYDIN 
ERZURUM Narman FEHMİ BEDİR 
ERZURUM Oltu CEVAT KAMACI 
ERZURUM Olur NURHAYAT ÜST 
ERZURUM Palandöken EDİP CENGİZ 
ERZURUM Pasinler ÖZER PEHLİVAN 
ERZURUM Pazaryolu BAYRAM ALİ ÖZTÜRK 
ERZURUM Tekman HABİP ULUTÜRK 
ERZURUM Tortum MEHMET BÜYÜKARSLAN 
ERZURUM Yakutiye BÜLENT BABA 
ESKİŞEHİR YILMAZ BÜYÜKERŞEN 
ESKİŞEHİR Alpu GÜRBÜZ GÜLLER 
ESKİŞEHİR Beylikova YALÇIN KOMŞU 
ESKİŞEHİR Çifteler SABAHATTİN ÇARKACI 
ESKİŞEHİR Günyüzü ESE YILDIZ 
ESKİŞEHİR Han ERDAL ŞANLI 
ESKİŞEHİR İnönü İSMAİL KARAKÖSE 
ESKİŞEHİR Mahmudiye İSHAK GÜNDOĞAN 
ESKİŞEHİR Mihalgazi MEHMET BALİ 
ESKİŞEHİR Mihalıcçık İSMAİL HAKKIYAVUZ 
ESKİŞEHİR Odunpazarı KAZIM KURT 
ESKİŞEHİR Sarıcakaya NECDET ÇEKİN 
ESKİŞEHİR Seyitgazi MESUT ATLI 
ESKİŞEHİR Sivrihisar FİKRET ASLAN 
ESKİŞEHİR Tepebaşı AHMET ATAÇ 
GAZİANTEP AKİF EKİCİ 
GAZİANTEP Araban HÜSEYİN KILIÇ 
GAZİANTEP Nizip ÖNDER ALKURT 
GAZİANTEP Oğuzeli UFUK MARAŞ 
GAZİANTEP Yavuzeli ALİ SAKAR 
GİRESUN Bulancak Aydındere DURSUN KARAHASAN 
GİRESUN Çanakçı ALİ ERAY 
GİRESUN Görele Çavuşlu GÖKHAN KIDIK 
GİRESUN Güce MUSTAFA USTA 
HATAY LÜTFÜ SAVAŞ 
HATAY Altınözü HÜSEYİN SANSA 
HATAY Dörtyol METEHAN DUDUOĞLU 
HATAY Reyhanlı İBRAHİM DURMUŞ 
ISPARTA Gelendost LOKMAN KUMCU 
ISPARTA Şarkikaraağaç MEHMET EMİN AKYOL 
ISPARTA Şarkikaraağaç Çiçekpınar AYŞE ŞERİFOĞLU 
ISPARTA Uluborlu HÜSEYİN YETKİN 
ISPARTA Yalvaç MEVLÜT DANACI 
MERSİN MACİT ÖZCAN 
MERSİN Anamur MEHMET SUPHİ ALP 
MERSİN Aydıncık FERHAT CİN 
MERSİN Bozyazı EMRAH OĞUL 
MERSİN Çamlıyayla SELAHATTİN AKKUYU 
MERSİN Silifke MUSTAFA TURGUT 
MERSİN Tarsus HALUK BOZDOĞAN 
MERSİN Yenişehir İBRAHİM GENÇ 
İSTANBUL MUSTAFA SARIGÜL 
İZMİR AZİZ KOCAOĞLU 
İZMİR Bayındır ARDAHAN TOTUK 
İZMİR Tire TAYFUR ÇİÇEK 
KARS NAİF ALİBEYOĞULLARI 
KASTAMONU Azdavay ARİF UĞUR DEMİRCİ 
KASTAMONU Bozkurt İSMAİL YAZAN 
KASTAMONU Cide MEHMET EŞREF MUTLU 
KASTAMONU Çatalzeytin MUSTAFA MESUT KARA 
KASTAMONU Hanönü YILMAZ KARAKOÇ 
KASTAMONU Küre İBRAHİM AYDIN 
KAYSERİ OSMAN ÇİLSAL 
KAYSERİ Bünyan İBRAHİM MARZIOĞLU 
KAYSERİ Develi BURAK İSTANBULLU 
KAYSERİ Felahiye İSMET GÜRSEL KISIR 
KAYSERİ Melikgazi UĞUR SETEN 
KAYSERİ Pınarbaşı SALİM DOĞAN 
KAYSERİ Sarıoğlan MEHMET BAYRAKLI 
KAYSERİ Sarız ÖMER FARUK ELOĞLU 
KAYSERİ Tomarza MEHMET ERDOĞAN 
KAYSERİ Yahyalı MEHMET ACARBAŞ 
KAYSERİ Yeşilhisar MEHMET HARMANCI 
KIRKLARELİ Babaeski ABDULLAH HACI 
KIRKLARELİ Kofçaz MEHMET BALCI 
KIRKLARELİ Lüleburgaz Ahmetbey MUSTAFA ALTINTAŞ 
KIRKLARELİ Pehlivanköy MUSTAFA GÜR 
KIRKLARELİ Vize Çakıllı HALİL SOYASLAN 
KIRKLARELİ Vize Kıyıköy ERTAN BACAZ 
KIRŞEHİR Çiçekdağı HAŞİM KAYA 
KIRŞEHİR Kaman Kurancılı YILMAZ ŞAHİN 
KOCAELİ TAHSİN TARHAN 
KOCAELİ Gebze YAKUP YILMAZ 
KOCAELİ Kandıra İSMAİL SARICA 
KONYA Akşehir LÜTFİ ÇELEBİ 
KONYA Bozkır AYŞE KADIOĞLU 
KONYA Doğanhisar ZEKİ BÜCÜK 
KONYA Ereğli KÖKSAL FİLORİNALI 
KONYA Halkapınar GÜRBÜZ ERYILMAZ 
KONYA Kadınhanı MEVLÜT ÇANKAYA 
KONYA Karatay DURMUŞ ÖZATA 
KONYA Sarayönü İSMAİL TEZGEL 
KONYA Seydişehir MUZAFFER ÖZDEMİR 
KONYA Taşkent HİKMET ÖZBEK 
KÜTAHYA Çavdarhisar İSHAK DALKILIÇ 
KÜTAHYA Domaniç METİN SAĞLAM 
KÜTAHYA Simav Demirci TURHAN SÜMER 
KÜTAHYA Şaphane RASİM DAŞHAN 
MALATYA Akçadağ HASAN SAKLI 
MALATYA Kuluncak ETHEM KÖRÜKMEZ 
MANİSA ÖZGÜR ÖZEL 
MANİSA Alaşehir HASAN HÜSEYİN UYSAL 
MANİSA Gölmarmara ERDAL ZİYAN 
MANİSA Kırkağaç ÖZCAN KAÇAR 
MANİSA Salihli MUSTAFA UĞUR OKAY 
MANİSA Sarıgöl YUSUF ÖZKAN 
MANİSA Turgutlu CENGİZ ULMAN 
K.MARAŞ ÜNAL ATEŞ 
K.MARAŞ Dulkadiroğlu ALİ ZABUN 
K.MARAŞ Onikişubat ÜLKÜ EREN 
K.MARAŞ Afşin SELÇUK GÖKDOĞAN 
K.MARAŞ Çağlayancerit ALİ ELAGÖZ 
K.MARAŞ Elbistan DOĞAN SOYDAN 
K.MARAŞ Türkoğlu ALİ ÇİFTÇİOĞLU 
MUĞLA OSMAN GÜRÜN 
MUĞLA Menteşe BAHATTİN GÜMÜŞ 
MUĞLA Dalaman MUHAMMET ŞAŞMAZ 
MUĞLA Fethiye KERAMETTİN YILMAZ 
MUĞLA Marmaris MUHAMMET ALİ ACAR 
MUĞLA Milas MUHAMMET TOKAT 
MUĞLA Ortaca HASAN KARAÇELİK 
MUĞLA Ula ÜMİT KARAASLAN 
MUŞ NECİP BİNGÖL 
NEVŞEHİR Avanos İSMET İNCE 
NEVŞEHİR Derinkuyu NİHAT ÇİÇEK 
NEVŞEHİR Gülşehir İMDAT KAYAHARMAN 
NEVŞEHİR Hacıbektaş ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU 
NEVŞEHİR Merkez Göreme HALİL ÖZBEK 
NİĞDE FAHRİ EKER 
NİĞDE Altunhisar HİKMET BİLCAN 
NİĞDE Bor EKREM SOYLU 
NİĞDE Bor Bahçeli ERDEM AL 
NİĞDE Çamardı MUSTAFA EMİROĞLU 
NİĞDE Çiftlik Azatlı ŞAHİN POLAT 
NİĞDE Merkez Değirmenli RECEP DİNÇER 
NİĞDE Merkez Dündarlı ŞÜKRÜ BERGAMA 
NİĞDE Merkez Edikli METİN ÖZTÜRK 
NİĞDE Merkez Sazlıca HALİL ÖZYUVA 
NİĞDE Merkez Yıldıztepe METİN AKGÜMÜŞ 
NİĞDE Ulukışla OSMAN DURU 
ORDU Çamaş MAZHAR GÜMÜŞ 
ORDU Fatsa ZEKİ ULVİ SÜVARİOĞLU 
ORDU Gürgentepe HALİS BAYKARA 
ORDU İkizce ENVER SEKMEN 
ORDU Mesudiye İ. FEVZİ ÜNAL 
ORDU Ünye İSA MARAL 
RİZE MİNE ORHAN 
RİZE Ardeşen TAHSİN OCAKLI 
RİZE Çamlıhemşin DEMET AKAY 
RİZE Çayeli AYHAN GÜMÜŞLER 
RİZE Pazar HİKMET HATIRNAZ 
SAKARYA Arifiye ZEHRA GÖK 
SAKARYA Geyve EROL AKYEL 
SAKARYA Hendek AHMET SELAMİ KARAKADI 
SAKARYA Karapürçek CELAL GÜNGÖR 
SAKARYA Karasu AHMET ÖZKAN 
SAKARYA Kocaali MİTHAT SARI 
SAKARYA Sapanca TURAN FORTACI 
SAKARYA Serdivan ATİLLA ALBUYUR 
SAMSUN TARIK CENGİZ 
SAMSUN Canik ENVER MERTOĞLU 
SAMSUN Havza ERTAŞ ÇOBAN 
SAMSUN İlkadım VEDAT YILMAZ 
SAMSUN Salıpazarı HASAN DÜZENLİ 
SAMSUN Vezirköprü BÜLENT TOKALIOĞLU 
SİİRT ABDULVEHAP GALİP ÇAKMAK 
SİİRT Kurtalan ERDAL KARATAŞ 
SİİRT Merkez Gökçebağ MEHMET ŞİRİN AYDIN 
SİİRT Şirvan MEHMET ALİ KOYUNCU 
SİNOP Durağan MUSTAFA EKER 
SİVAS Akıncılar NECATİ US 
SİVAS Divriği HAKAN GÖK 
SİVAS Gemerek Sızır NEVZAT GÖKSU 
SİVAS İmranlı MÜSLİM GÜRBÜZ 
SİVAS Ulaş HÜSEYİN GÜLKANAT 
TEKİRDAĞ Ergene RASİM YÜKSEL 
TEKİRDAĞ Kapaklı İRFAN MANDALI 
TEKİRDAĞ Süleymanpaşa EKREM EŞKINAT 
TEKİRDAĞ Çerkezköy VAHAP AKAY 
TEKİRDAĞ Çorlu ÜNAL BAYSAN 
TEKİRDAĞ Hayrabolu FEHMİ ALTAYOĞLU 
TEKİRDAĞ Malkara ULAŞ YURDAKUL 
TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi İBRAHİM UYAN 
TEKİRDAĞ Muratlı NEBİ TEPE 
TEKİRDAĞ Saray NAZMİ ÇOBAN 
TEKİRDAĞ Şarköy SÜLEYMAN ALTINOK 
TOKAT HADİYE ARDAHANLI 
TOKAT Erbaa ARİF ŞERBETÇİ 
TOKAT Merkez Çat NURİ BOYRAZ 
TOKAT Merkez Çamlıbel ORHAN ERDOST 
TOKAT Merkez Emirseyit EMİNE ALYÜZ 
TOKAT Niksar Gürçeşme MACİT UÇAR 
TOKAT Niksar Yazıcık TUNCER UZUNOĞLU 
TOKAT Reşadiye ZEKİ ÇARDAK 
TOKAT Sulusaray NURETTİN ÇATAK 
TOKAT Turhal MUHSİN PEHLİVAN 
TOKAT Turhal Şenyurt NAMIK ERTAN 
TOKAT Yeşilyurt AHMET GÜR 
TOKAT Zile MEHMET BAŞSEVİNÇ 
TRABZON VOLKAN CANALİOĞULLARI 
TRABZON Ortahisar NAZIM ÖZCAN 
TRABZON Akçaabat ALİ TÜREN ÖZTÜRK 
TRABZON Araklı ADNAN BEŞİR 
TRABZON Dernekpazarı İBRAHİM AKBULUT 
TRABZON Of EMEL SARAL 
TRABZON Vakfıkebir EMİN ULUDÜZ 
TRABZON Yomra HASAN ALİ ÇUVALCI 
UŞAK Banaz Kızılcasöğüt ÖMER BİÇER 
UŞAK Eşme Yeleğen FEVZİ KAYA 
UŞAK Sivaslı NİHAT SAZLIGÖL 
UŞAK Sivaslı Pınarbaşı NACİ AKYÜREK 
UŞAK Sivaslı Tatar ALİ OSMAN ÇOBAN 
YOZGAT SELAHATTİN KOŞTAN 
YOZGAT Boğazlıyan ALİ AYIK 
YOZGAT Sorgun Gülşehri NİHAT KARAMAN 
ZONGULDAK Alaplı NURİ TEKİN 
ZONGULDAK Alaplı Gümeli AHMET SAYDAM 
ZONGULDAK Çaycuma BÜLENT KANTARCI 
ZONGULDAK Çaycuma Filyos EROL ACAR 
ZONGULDAK Çaycuma Karapınar AHMET AYDIN 
ZONGULDAK Çaycuma Nebioğlu TEZCAN KAYABAŞLI 
ZONGULDAK Çaycuma Perşembe İSMAİL İNAN 
ZONGULDAK Çaycuma Saltukova ZERRİN GÜNEŞ 
ZONGULDAK Devrek SONGÜL MALKOÇ 
ZONGULDAK Devrek Çaydeğirmeni FİKRET ÇATAKLI 
ZONGULDAK Ereğli HALİL POSBIYIK 
ZONGULDAK Ereğli Gülüç MUSTAFA DEMİRTAŞ 
ZONGULDAK Ereğli Kandilli MUSTAFA AYDIN 
ZONGULDAK Gökçebey MEHMET ZEKİ KILINÇARSLAN 
ZONGULDAK Gökçebey Bakacakkadı OKTAY ALBUZ 
ZONGULDAK Kozlu DURSUN HAKKI YAYALAR 
ZONGULDAK Merkez Beycuma ŞENDURAN ALTUNTAŞ 
ZONGULDAK Merkez Çatalağzı ADNAN AKGÜN 
ZONGULDAK Merkez Muslu SABAHATTİN ADIYAMAN 
AKSARAY Gülağaç Saratlı NEDİM UĞUZ 
AKSARAY Merkez Topakkaya HÜSEYİN BAYDİLLİ 
BAYBURT HACI MUSTAFA AKKUŞ 
BAYBURT Aydıntepe FATİH ERASLAN 
KARAMAN Ayrancı YÜKSEL CANDAN 
KARAMAN Başyayla MUSTAFA İPEK 
KARAMAN Ermenek Güneyyurt SEHER GÜCAL 
KARAMAN Kazımkarabekir SAMİ EVREN 
KARAMAN Merkez Akçaşehir RAMAZAN KÜÇÜK 
KARAMAN Sarıveliler ABDULLAH ÖZKAN 
KIRIKKALE AHMET EROĞLU 
KIRIKKALE Bahşılı CEMAL ŞARLIOĞLU 
KIRIKKALE Balışeyh OSMAN NARİN 
KIRIKKALE Çelebi ERDOĞAN EROL 
KIRIKKALE Karakeçili YUSUF KEÇELİ 
BATMAN ÇETİN KIZILBULUT 
BATMAN Beşiri GENCO ÖZER 
BATMAN Beşiri İkiköprü FARUK KIRMIZITAŞ 
BATMAN Gercüş ŞERİF ÖNER 
BATMAN Gercüş Kayapınar MENDERES GELİŞKEN 
BATMAN Hasankeyf SEDA AĞAR 
BATMAN Kozluk VEHBİ AĞAYA 
BATMAN Merkez Balpınar KEMAL DEMİR 
BARTIN M. RIZA YALÇINKAYA 
BARTIN Kurucaşile HÜSEYİN SEVİM 
BARTIN Merkez Hasankadı ŞEREF EMİROĞLU 
BARTIN Ulus HÜSEYİN ULUS 
BARTIN Ulus Abdipaşa MUHARREM KAYA 
ARDAHAN METE ÖZDEMİR 
ARDAHAN Çıldır NURETTİN AYGÜN 
ARDAHAN Damal ERGİN ÖNAL 
ARDAHAN Göle ALPER TOLGA ÖZTÜRK 
ARDAHAN Hanak AYHAN BÜYÜKKAYA 
IĞDIR ARAN KALAFAT 
IĞDIR Aralık SELÇUK AYTEKİN 
YALOVA VEFA SALMAN 
YALOVA Altınova İSMAİL TOPRAK 
YALOVA Çiftlikköy Taşköprü NEDRET GÜLEN 
KARABÜK ERDAL DEMİR 
KARABÜK Eflani ENVER SARAÇ 
KİLİS ÖCAL BERK 
KİLİS Elbeyli NAFİ KURT 
OSMANİYE Hasanbeyli MUZAFFER PERÇEM 
OSMANİYE Sumbas GAZİ ASLANDAĞ 
OSMANİYE Sumbas Mehmetli HASAN EYVAZ 
OSMANİYE Toprakkale İBRAHİM DEMİRCİ 
DÜZCE BASRİ KARSLIOĞLU 
DÜZCE Gölyaka SEYHAN EKŞİ 
DÜZCE Gümüşova MUSTAFA BOSTAN 

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