CHP'nin adayları belirlendi!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı beklendiği gibi Mustafa Sarıgül olurken, Ankara adayı Mansur Yavaş oldu. CHP, İzmir’de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Antalya’da ise yine mevcut belediye başkanı Mustafa Akaydın ile ‘devam’ kararı aldı.
Kılıçdaroglu'nun Sarıgül'un adaylıgını bu hafta içinde İstanbul'a giderek büyük bir organizasyonla İl Baskanlığı'nda açıklaması bekleniyor.
Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olacağına bir süredir kesin gözüyle bakılıyordu. Eski MHP'li olan Yavaş'ın CHP'ye katılmasına ve Ankara'da aday gösterilmesine, Muhammer İnce ve Sabahat Akkiraz başta olmak üzere parti içinden tepkiler gelmişti.
CHP'nin yerel seçimde yarışacak adaylar Merkez Yönetim Kurulu'nda belirlendi. 6 saat süren MYK toplantısından çıkan isimlerle ilgili son kararı halen devam eden Parti Meclisi verecek.
450 ismin oylanmasının beklendiği Parti Meclisi toplantısından çıkan diğer kentler şöyle:
Gaziantep: Akif Ekici
Bursa: Necati Şahin
Hatay'da AK Parti'den hafta içinde CHP'ye geçen Lütfi Savaş
Mersin: Macit Özcan
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Trabzon: Volkan Canalîoğlu
Manisa: Özgür Özel
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Zonguldak: Harun Akın