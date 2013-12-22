CHP'nin adayları belirlendi!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı beklendiği gibi Mustafa Sarıgül olurken, Ankara adayı Mansur Yavaş oldu. CHP, İzmir’de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Antalya’da ise yine mevcut belediye başkanı Mustafa Akaydın ile ‘devam’ kararı aldı.

Kılıçdaroglu'nun Sarıgül'un adaylıgını bu hafta içinde İstanbul'a giderek büyük bir organizasyonla İl Baskanlığı'nda açıklaması bekleniyor.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olacağına bir süredir kesin gözüyle bakılıyordu. Eski MHP'li olan Yavaş'ın CHP'ye katılmasına ve Ankara'da aday gösterilmesine, Muhammer İnce ve Sabahat Akkiraz başta olmak üzere parti içinden tepkiler gelmişti.

CHP'nin yerel seçimde yarışacak adaylar Merkez Yönetim Kurulu'nda belirlendi. 6 saat süren MYK toplantısından çıkan isimlerle ilgili son kararı halen devam eden Parti Meclisi verecek.

450 ismin oylanmasının beklendiği Parti Meclisi toplantısından çıkan diğer kentler şöyle:

Gaziantep: Akif Ekici

Bursa: Necati Şahin

Hatay'da AK Parti'den hafta içinde CHP'ye geçen Lütfi Savaş

Mersin: Macit Özcan

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Trabzon: Volkan Canalîoğlu

Manisa: Özgür Özel

Çanakkale: Ülgür Gökhan

Zonguldak: Harun Akın