MHP'nin eski koalisyon ortağı DSP: Tarih tekerrürden ibarettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘erken seçim’ çıkışını değerlendiren 2DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

Demokratik Sol Parti olarak Bahçeli’nin ‘erken seçim yaklaşımına’ yabancı olmadıklarını ifade eden Aksakal, "16 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaline izin vermeyen Ecevit'in ve DSP'nin parlamentodan uzaklaştırılması görevini erken seçim çağrısı yaparak yerine getiren Bahçeli ABD'nin Orta Doğu'da planladığı strateji Suriye'de tıkanınca yeniden bir görev üstlenmiş görünüyor. Demek ki şimdi sıra Erdoğan'da. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

Türkiye'nin son koalisyon kurma deneyimini yaşadığı 1999 genel seçimleri partiler ve siyasetçiler arasında karşılıklı ağır sözlere neden olmuştu.

1999 genel seçiminde DSP 136, MHP 129, FP 111, ANAP 86, DYP 85 ve bağımsızlar 3 sandalyeye sahip olmuştu.



Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kurma görevini seçimden partisi 1. çıkan Bülent Ecevit’e vermiş, MHP-DSP-ANAP koalisyonu kurulmuştu.

DSP ve ANAP ile 2002'de iktidar ortağıyken erken seçim çağrısı yapan Bahçeli'nin MHP'si 3 Kasım 2002'de yapılan erken seçimde yüzde 8,36 oy alarak barajın altında kalmıştı.