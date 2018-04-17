Yıl 2002; erken seçim isteyen Bahçeli, Meclis dışı kalmıştı; iktidara AKP gelmişti

Daha önce ortağı olduğu MHP, DSP ve ANAP koalisyonunda da erken seçim isteyen Bahçeli, 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girememişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan 'anayasa kitapçığı' gerilimi ve 2001'de yaşanan ekonomik kriz DSP-ANAP-MHP koalisyonunu zora sokmuştu.

Mayıs 2002'de Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlanması ve ilerleyen yaşının etkisiyle sağlık durumunun düzelememesi iddiası ile görevine devam edip edemeyeceği yönünde tartışmalar başlamış.

Tartışmaların Demokratik Sol Parti'nin (DSP) içine de yansımasıyla temmuz ayı içinde DSP grubunun sayısı, Ecevit'in görevden çekilmemesine tepki gösteren milletvekillerinin istifasıyla yarı yarıya düşmüştü. Bu gelişmeler sırasında koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, partisinin Bursa İl teşkilatının Keles ilçesinde düzenlediği 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istemişti.

16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında yapılan zirve toplantısında 3 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı. 31 Temmuz 2002'de TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, erken seçim önergesi oylamaya katılan 514 milletvekilinden 449'unun kabul oyuyla kabul edilmişti.

Ancak erken seçimlerin ardından Meclis'te bulunan hiç bir parti parlamentoya girmeyi başaramamış; iktidarı o dönem yeni kurulan AKP almıştı. Muhalefet koltuğuna ise Deniz Baykal liderliğindeki CHP gelmişti.