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İyi Parti: Ekonomik çöküş korkusu Saray ve AKP'yi erken seçime zorladı, açıklamayı da Bahçeli'ye yaptırdılar

"Türkiye için iyi olacak; kurtuluşun başlangıcı olacak"

17 Nisan 2018 17:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından İyi Parti'den ilk açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamada, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak" dendi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdağ, MHP liderinin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi. Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” ifadesini kullandı.

Özdağ, şöyle konuştu:

"İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak."

Erken seçim kararını Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuklarını anlatan Özdağ, kendisine “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.

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