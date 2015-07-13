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Politika

MHP'li Yusuf Halaçoğlu istifa edecek mi?

CHP'ye 'dinsiz' diyen Yusuf Halaçoğlu, dün MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı

13 Temmuz 2015 10:12

"Dinsiz CHP" tartışması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP Grupbaşkanvekilliği görevinden alınan Yusuf Halaçoğlu kırgın olmadığını belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, Halaçoğlu’nun bu tür polemiklere girmesinin MHP’yı yıprattığı ve olası seçim sürecinde de aleyhte propagandaya dönüşebileceğini hesap ederek görevden alma kararı verdi. Dün Genel Merkez’de parti kurmaylarıyla bir araya gelen Bahçeli, Halaçoğlu’nu arayarak görevden alındığını bildirdi. Bu arada Halaçoğlu’nın geçtiğimiz hafta içinde Genel Merkez’e giderek Bahçeli ile görüştüğü ve “Gerekirse görevimi bırakabilirim” dediği öğrenildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı bir açıklamayla duyurdu.

 

'İfadelerimin arkasındayım'

 

Milliyet’ten Önder Yılmaz'a konuşan Halaçoğlu, kırgın ve kızgın olmadığını belirterek şunları söyledi:“Partim neyi uygun görmüşse biz de ona uyarız. Ben bahse konu tartışmada ne konuştuğunu bilen biriyim. Özür dileyecek bir ifadem olmadı ve bazılarının çarpıtmaya çalıştığı bu ifadelerimin de arkasındayım.”
 
Halaçoğlu’nun görevden alınması kulislerde “MHP’den istifa edebilir mi?” sorusunu gündeme getirdi. Halaçoğlu bu konuda ise “istifa etmeyeceğim. Ben öyle makam mevki için partimde bulunuyor değilim” dedi. Halaçoğlu, görevden alınmasına en çok eşinin sevindiğini belirtirken, daha küçük yaşta olan çocuklarına daha çok zaman ayırabileceğini de sözlerine ekledi. Parti kaynakları Halaçoğlu’ndan boşalan grup başkanvekilliğinin 1 Ekim’de yapılacak seçimle doldurulacağını belirtti. MHP’de Halaçoğlu’nun yerine Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın gelebileceğini ifade ediliyor.

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