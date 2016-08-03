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Politika

MHP'li Ümit Özdağ: Kaset komplosunu yapanları AKP biliyordu

Ümit Özdağ, olayın çok boyutlu olarak araştırılıp, ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi

03 Ağustos 2016 20:01

MHP'li Ümit Özdağ, kaset komplosuna yönelik gözaltılara ilişkin "Kimlerin yaptığının bilindiğini düşünüyorum. AKP tarafından da biliniyordu kimlerin yaptığı, şu ana kadar hareket edilmiyordu sadece” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Ümit Özdağ, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekilleriyle ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yapılan gözaltılar şu şekilde değerlendirdi: “2011'de olup 2016'ya kadar çıkmamış olması zaten bir züldür. Dilerim bundan sonra çok boyutlu olarak ortaya çıkar. Peki bilinmiyor muydu kimlerin yaptığı? Ben kimlerin yaptığının bilindiğinin bilindiğini düşünüyorum. Sadece şimdi isimler ortaya çıkmıştır. AKP tarafından da biliniyordu kimlerin yaptığı, şu ana kadar hareket edilmiyordu sadece."

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