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Politika

MHP’li Türkkan’dan Erdoğan’a: Hükümetin tavrı ne olacak?

MHP'li Lütfü Türkkan: PKK Yöneticisi Cemil Bayık’ın açılım sürecini ve çekilmeyi durdurduklarını açıklamasının ardından Hükümet olarak bu konudaki tavrınız ne olacaktır?

09 Eylül 2013 21:05

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın ‘çekilmeyi durdurduk’  açıklamalarını Başbakan  Tayyip Erdoğan’a, “Hükümetiniz tavrı ne olacak” sorusu yöneltti.  Türkkan’ın değerlendirmesi ve yazılı soru önergesi şöyle.

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, AKP Hükümeti ‘nin adım atmaması nedeniyle açılım sürecinin tıkandığını söylemiş, Hükümet’e 1 Eylül’e kadar tarih verdiklerini, ancak Hükümet’in üzerine düşen rolü yerine getirmediğini söylemiştir. Açılım sürecini durdurduklarını ifade eden Terör örgütü yöneticisi, “Çekilmiyoruz” diyerek operasyon yapılması halinde karşılık vereceklerini açıklamıştır. Bayık ayrıca Ortadoğu’da istikrar isteniyor ise Terörist Başı Öcalan’ın özgür olması gerektiğini ifade etmiştir.

-PKK Yöneticisi Cemil Bayık’ın açılım sürecini ve çekilmeyi durdurduklarını açıklamasının ardından Hükümet olarak bu konudaki tavrınız ne olacaktır?

-PKK’lı Bayık’ın bu açıklamalarının ardından “Açılım Süreci” adını vererek yürüttüğünüz bu süreci Hükümet olarak siz de durduracak mısınız?

-PKK’nın bu restine karşılık terör örgütüne yönelik tekrar operasyon başlatılması düşünülmekte midir?

-PKK Yöneticisi Cemil Bayık’ın “Ortadoğu’da istikrar isteniyor ise Terörist Başı Öcalan’ın özgür olması gerektiği “ifadesine istinaden bu yönde bir adım atılması düşünülmekte midir?

 

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