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Politika

MHP'li Sinan Oğan: Siz delegeleri toplayın, genel başkan "Yok ya, gelmiyorum" desin, böyle mantık var mı?

"Sayın Devlet Bahçeli'nin bize teşekkür etmesi lazım"

19 Haziran 2016 17:17

MHP'de genel merkezin boykot ettiği olağanüstü tüzük kurultayına katılan genel başkan adaylarından Sinan Oğan, "Siz istediğiniz kadar çalışın, çabalayın, salonu delegelerle doldurun, genel başkan 'Yok ya, ben gelmiyorum' desin, oldu bitti. Böyle bir mantık olabilir mi?" dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Sinan Oğan, şunları söyledi:

Siz istediğiniz kadar çalışın, çabalayın, salonu delegelerle doldurun, genel başkan “Yok ya, ben gelmiyorum” desin, oldu bitti. Böyle bir mantık olabilir mi?

Genel merkeze bütün büyükşehir yasasının MHP’nin bütün itirazlarına rağmen geçti. Ellerine cetvel alıp ölçeceklerine baksınlar, Ankara’nın her yeri merkezdir.

Sayın Devlet Bahçeli'nin bize teşekkür etmesi lazım. İl il geziyoruz, ülkücülerin umut beslemesine vesile olduk. Şimdiye kadar bunu bulamamışlardı. Şanlıurfa'ya gittiğimizde, öyle bir toplantı yaptık ki, son yıllarda görülen en büyük konvoylardan biriydi. Ülkenin dört bir yanına gidiyoruz, MHP hiç olmadığı kadar basında yer alıyor, hiç olmadığı kadar teşkilatlar ayakta. Burada bir kırıklık değil, burada bir birliktelik, bir umut var.

Milliyetçi Hareket Partisi bugün Türk siyasetini domine edemiyor. Bugün Türk siyasetinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyaç var. Partinin pozisyonu bugünden sonra değişecektir. Türk siyasetine yol veren ve müstakbel iktidar partisi olarak yoluna devam edecektir.

Başkanlık seçiminin bugün konuşulmasının nedeni muhalefetin etkisiz kalmasıdır. Türk siyasetinin seviyesi hiç olmadığı kadar yerlerde. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasındaki ağız dalaşıyla Türkiye'nin gerçek gündemi çok farklı. Bu bir milat olacaktır. Pazartesi itibariyle sırasıyla diğer milletvekillerimizle, imza vermeyen, oy vermeyen üyelerimizin de bizim saflarımıza katılmasını bekliyorum

 

 

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