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MHP'li Oktay Vural: AKP iktidarı devri kapandı

'Koalisyon konuşmak için henüz erken. Genel merkezimiz değerlendirmeyi yapacaktır'

07 Haziran 2015 23:20

MHP Grup Başkanvekili ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Oktay Vural, mevcut sonuçlarla AKP iktidarları devrinin kapandığını ifade etti. BBC Türkçe'ye konuşan Vural, "Tek başına iktidar olamayan AKP önümüzdeki dönemde dağılma yaşanacaktır" dedi.

Vural, partisinin koalisyon olasılıklarını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise "Şu an bunları konuşmak için erken. Genel merkezimiz değerlendirmeyi yapacaktır" dedi.

 

'Gizli koalisyon, açık koalisyona
dönüşecek mi göreceğiz'

 

Mevcut tabloda HDP’nin barajı aşmasını da yorumlayan Oktay Vural, "Baştan beri söylüyorum. HDP’nin seçime parti olarak girmesi bir projedir. Bundan sonraki süreçte izleyeceğiz. AKP ve HDP arasındaki gizli koalisyon, açık koalisyona dönüşecek mi göreceğiz" dedi.

 

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