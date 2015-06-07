MHP'li Oktay Vural: AKP iktidarı devri kapandı

MHP Grup Başkanvekili ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Oktay Vural, mevcut sonuçlarla AKP iktidarları devrinin kapandığını ifade etti. BBC Türkçe'ye konuşan Vural, "Tek başına iktidar olamayan AKP önümüzdeki dönemde dağılma yaşanacaktır" dedi.

Vural, partisinin koalisyon olasılıklarını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise "Şu an bunları konuşmak için erken. Genel merkezimiz değerlendirmeyi yapacaktır" dedi.

'Gizli koalisyon, açık koalisyona

dönüşecek mi göreceğiz'

Mevcut tabloda HDP’nin barajı aşmasını da yorumlayan Oktay Vural, "Baştan beri söylüyorum. HDP’nin seçime parti olarak girmesi bir projedir. Bundan sonraki süreçte izleyeceğiz. AKP ve HDP arasındaki gizli koalisyon, açık koalisyona dönüşecek mi göreceğiz" dedi.