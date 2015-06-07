İsveçli gözlemci: Seçimlerde bariz hileler var, sandık gözlemcileri askerler tarafından tehdit edildi

Genel seçimlerde gözlemci olarak Türkiye’ye gelen İsveçli Ann-Margarethe Livh, iki İsveçli gözlemcinin Bingöl’de silahlı askerler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Livh, gün boyunca bariz seçim hileleri tespit ettiklerini belirtti.

CHA’da yer alan habere göre, İsveç’in Dagensnyheter gazetesine açıklamada bulunan Stockholm Belediyesi’nin konut ve demokrasiden sorumlu belediye başkanı Ann-Margarethe Livh, “Bariz seçim hileleriyle karşılaştık. Bir seçim lokalinde gelen bir seçmene, bir kadın görevlinin oy pusulasında bir noktayı işaret ederek ‘buraya basın’ dediğine şahit olduk” derken şikayetçi oldukları anda dışarı atıldıklarını ifade etti.

Otomatik silah taşıyan askerlerin arkadaşlarına “Bölgeyi terk etmeniz için iki dakikanız var” dediğini aktaran Livh, “Uluslararası seçim gözlemcilerinin ölümle tehdit edilmeleri, demokrasiye karşı da ciddi bir tehdittir” diye konuştu.