Burhan Kuzu: Erken seçim kaçınılmaz

24'üncü dönem AKP milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların AKP için kötü olduğunu söyleyen Kuzu, "Bu tablodan hükümet çıkmaz. Koalisyon bile çıkmaz. Erken seçim kaçınılmaz gözüküyor" dedi.

"Bu tabloyu hak etmedik. Millete hizmetten başka bir şey yapmadık" diyen Kuzu, yine de milletin kararına saygı duyduklarını belirtti. 3 dönem kuralına takılan Kuzu, bu seçimde milletvekili adayı olmamıştı.

Mevcut sonuçların parlamenter sistemin zaaflarını gösterdiğini de söyleyen Kuzu, "Parlamenter sistem denen kokuşmuş sistem, bütün dünyanın başına beladır. Türkiye’de de hep tek parti hükümetleri çalışmış, koalisyonlar tüketmiştir" dedi. Kuzu, çözümün başkanlık sistemine geçiş olduğunu savundu.

Burhan Kuzu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasından sonra attığı tweet'lerde, CHP'nin tam bir hezimet yaşadığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli.Yakında orada kazan kaynar" dedi.

Kuzu'nun tweetler'i şu şekilde:

Reuters'a konuşan ancak ismi açıklanmayan bir AKP yetkilisi de Kuzu'yla paralel bir şekilde "erken seçim" ihtimalini dile getirdi. İşte ismi açıklanmayan yetkilinin sözleri:

- Bu tablodan hükümet çıkmaz, erken seçim görülüyor.

- Tahminimiz bir azınlık hükümeti ve erken seçime gidilmesi yönünde.

- AK Parti-MHP koalisyonu olursa, bir sonraki seçimde bu oyu da alamayız.