MHP'li Meral Akşener: Tüzükte 14 maddenin değişeceğini sıkışıklıktan arkadaşlara söyleyemedim

MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı en güçlü genel başkan adaylarından olan Meral Akşener, hafta sonu yapılan olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Akşener, "MHP delegeleri Türkiye’de olmaz denilen şeyi gerçekleştirdiler" dedi. Akşener, 14 maddelik tüzük değişikliği konusunda diğer adaylardan, “Akşener bize haber vermedi, sadece 1 maddenin değişeceğini sanıyorduk” tepkilerine ise, "Bu işin gizlisi saklısı yoktur. Ama kongrenin sıkışık ortamında arkadaşlarla paylaşma imkânım olmadı. Ama bu kararlar oybirliği ile alındı. Burada Meral Akşener’in şahsına yönelik en küçük bir şey yoktur. Bunun benim şahsımla bir ilgisi yoktur. Bu değişikliklerle delegeyi özne ve son karar merci haline getirdik" yanıtını verdi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Benim mücadelem Tayyip Bey’den daha zor bir mücadele oldu. Tayyip Bey dışarıya karşı mücadele ediyordu. Ben hem içeriye karşı hem dışarıya karşı mücadele ediyorum. Bu kadar iftira yoktu. O nedenle daha sert bir mücadele veriyoruz."

“Ramazan ayında oruçlu oldukları halde, babalar gününde, yaz sıcağında ve meşakkatli bir yolculuktan sonra kongre salonuna geldiler. Salona girebilmek için sıcağın altında 3 kilometre yol yürüdüler. Başarı MHP delegelerinin başarısıdır. Çok uzun ve zorlu bir mücadelenin sonunda yapılamaz denilenler yapıldı. MHP delegeleri Türkiye’de olmaz denilen şeyi gerçekleştirdiler.”

“Delegelerin gözünde ne gördünüz, size ne mesaj verdiler?” diye sordum. “Değişimi ve iktidar isteğini gördüm. Delegeler MHP’de değişim, Türkiye’de ise iktidar istiyor. Türkiye’nin bir kırılma noktasına doğru gittiğini görüyor. Kongremizi Türkiye’nin kader kongresi olarak görüyor. Bunu görmeseler bu çileli mücadeleye katlanırlar mıydı? Bunu görmeseler ramazan ayında, sıcağın altında uzun yollar aşıp, o salonu doldururlar mıydı?”

Akşener, Selvi'nin “Genel Merkez bu kararı tanımazsa ne yapacaksınız” sorusuna şu cevabı verdi:

“Üst kurul delegelerinin oybirliği ile kararlar alındı. Olağanüstü kurultayın verdiği her kararın takipçisi olacağım. Onların haklarını, hukuklarını sonuna kadar savunacağım. Eğer bugün olağanüstü kongrenin hukukunu korumazsam olmaz. Her şeyi göze alır, kongrenin hukukunu korur, sonuna kadar mücadele ederim.”

"Tüzükte 14 maddenin değişeceğini sıkışıklıktan arkadaşlara söyleyemedim"

“Biz 50’ye yakın hukukçu ile çalıştık. Onların arasında bu arkadaşların üniversitelerden görüş aldığı hukukçular da vardı. Burada temel mantık şuydu: Üst kurul delegelerini en üst irade ve özne haline getirdik. O arkadaşların da bir çalışması vardı ama biz ekstra çalışma yaptık. Ayrıca itiraz etme hakları mevcuttu ama itiraz etmediler. Bu işin gizlisi saklısı yoktur. Ama kongrenin sıkışık ortamında arkadaşlarla paylaşma imkânım olmadı. Ama bu kararlar oybirliği ile alındı. Burada Meral Akşener’in şahsına yönelik en küçük bir şey yoktur. Bunun benim şahsımla bir ilgisi yoktur. Bu değişikliklerle delegeyi özne ve son karar merci haline getirdik. İlk başlarda il başkanları toplandı. Bize çağrı heyeti için birer isim verdiler. Olağanüstü kongre için üçte iki imzayı toplamamıza rağmen, ben kabul ettim. Bize Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel ismi verildi. Koray Bey’e Trabzon, Sinan Bey’e Iğdır il başkanlarının ismi verildi. Onlar kendilerine verilen isimleri kabul etmediler. Başka isim önerdiler. Kongre bu heyetin çağrısıyla toplandı. Demem o ki, ben başından beri centilmenlik konusuna uyuyorum.”