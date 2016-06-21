"MHP olağanüstü tüzük kurultayını da Yargıtay'a taşıyor"

MHP'de Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliğinin Bahçeli yönetimi tarafından onaylanmayacağı, muhalefetin de tüzük değişikliğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Çağrı Heyeti Sözcüsü Ayhan Erel, “Başsavcılık değişiklikleri, tutanakları inceleyecek. Siyasi Partiler Yasası’na, anayasaya bir aykırılık bulmazsa yapılan değişiklikler geçerli olacak” dedi.



"Ret olasılığı yüksek"



Parti yönetimi Yargıtay Başsavcılığı’nın da muhalefetin tüzük üzerinde yaptığı değişikliklere “onay vermeyeceği” görüşünde. Genel merkeze göre bu durumun birçok nedeni var. Bunlardan ilki, parti içi muhalefetin “tüzükte seçimli genel başkan kurultayının önünde engel olduğu bilinen 64. madde değişikliği için delegelerden imza toplamış olması.” Genel merkez, bu amaçla delegelerden toplanan 543 imza ile mahkeye başvurulduğunu, mahkemenin “sadece bu maddenin değişikliği ile ilgili kurultay kararı verdiğini, Yargıtay 18. Hukuk Mahkemesi’nin de bu madde değişikliği için kurultay kararını onadığını” belirtiyor. Muhalefet ise tüzükte sadece bu maddede değil pek çok maddede değişiklik yaptı.

"Partiler yasasında var"

Genel başkan adayları ile ilgili “disiplin süreci de sona ermiş değil.” Tüzükte “muhalefetin kaldırdığı ‘tedbirli ihraç’ istemiyle ilgili maddenin tüm siyasi partilerin tüzüklerinde yer aldığını” belirten MHP yönetimi, “o madde olmasa bile Siyasi Partiler Yasası’nın 59. maddesinin de hem delegeler hem de adaylar ile ilgili tedbirli ihraç yolunu açtığını” vurguluyor. Bu nedenle genel merkezin muhalifleri 10 Temmuz’daki kurultay öncesinde Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddesine göre partiden ihraç edebileceği de konuşuluyor.

Bu süreçte “herhangi bir delegenin tüzük kurultayındaki değişikliklerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı yoluna geçebileceği” de konuşuluyor. Bu durumda herhangi bir delegenin dava açması yeterli olacak. Muhaliflerin 15 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri kurultay öncesinde de bir üst kurul delegesi Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, “kurultay ile ilgili ihtiyati tedbir kararı” almıştı.