MHP'li Enginyurt: Numan abi, ayarın bozulduysa Bahçeli ayar verir!

'Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasına yönelik Danıştay kararına AKP’den gelen yorumlar, MHP'nin tepkisi çekti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Genel Başkanvekili ve istanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un "Kimse andımız üzerinden hükümete ayar vermeye kalkmasın" açıklamasına yanıt verdi.

MHP'li Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş 'kimse andımız üzerinden hükümete ayar vermeye kalkmasın' demiş. Nıman abi! Ayarın bozuk olmuşsa, Devlet Bahçeli ayar verir. Israr edersen değil ayar, dengen de bozulur. Mahkemeye ayar vermeye kalkma!Aklıma hemen Brunson mahkemesi geliyor. TÜRKÜM DOĞRUYUM.”