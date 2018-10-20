MHP'li Enginyurt: Bina açılışı için geldim ama Numan Kurtulmuş gelemiyor diye ertelenmiş

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu (ESOF) binasının bugüne planlanan açılışının AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un gelemeyeceğini söylemesi üzerine ertelendiği iddia edildi.

MHP’li Enginyurt’un adına yapılan paylaşımda, “Esenyurt ESOF binasının açılışı için İstanbul’a geldim, lakin ortada kaldım. Numan Kurtulmuş, ben gelemiyorum 1ay sonra açılsın demiş, açılış ertelenmiş” ifadelerine yer verildi. Tweet’te aynı zamanda şu eleştiriler yer aldı:

“Nıman abi! Meclis’te odalarımız karşılıklı, insan hafiften çıtlatırdı da buralara gelmezdim. Lakin, büyüklüğün(!) tescil oldu aferin.”