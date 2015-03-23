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MHP'li Adana Belediye Başkanı'ndan HDP'nin Newroz etkinliğine çelenk

Başkan Hüseyin Sözlü, çiçeğin yanlışlıkla gönderildiğini söyledi

23 Mart 2015 00:28

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, HDP'nin düzenlediği Newroz etkinliklerine çelenk gönderdi. Adana'da HDP’nin düzenlediği Newroz etkinliğinde Abdullah Öcalan posteri önüne konulan MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kutlama çelengi, tepkiler üzerine kulise kaldırıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Hüseyin Sözlü de çelengin çiçekçi tarafından yanlışlıkla HDP kutlamasına götürüldüğünü yazdı.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı kutlama alanında Abdullah Öcalan'ın dev bir posteri açıldı. Kutlamalara katılan HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, tüm belediye başkanlarının Newroz kutlamalarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Sözlü'nün çelengi ile ilgilide konuşan Kürkçü, "Bence Belediye Başkanı üzerine düşeni yapmış. Ben detayını bilmiyorum. Ama yine de belediye başkanı hangi partiden olursa olsun, göndermişse biz bundan memnun oluruz" dedi.

Bu sırada çiçeğin fotoğraflarının sosyal paylaşım sitelerinde yer almasının ardından Hüseyin Sözlü, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sözlü, "Dostlar çiçekçi çiçeğimizi bitişikteki Altınkoza Amfi Tiyatrosu yerine Mimar Sinan Tiyatrosu'ndaki Newroz kutlamasına yanlışlıkla götürmüştür" dedi.

 

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